Україна
Военный продавал в Одессе гранаты — как наказал суд

Военный продавал в Одессе гранаты — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 01:36
Суд Одессы признал виновным военного в продаже боевых гранат
Судейский молоток. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военнослужащий незаконно приобрел и продал боевые гранаты. Мужчина признал вину и объяснил, что согласился на сделку за денежное вознаграждение. Суд учел его службу, семью и раскаяние, однако приговор объявил.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В Одессе объявили приговор 37-летнему военнослужащему, который во время мобилизации незаконно приобрел, хранил и продал боевые гранаты. Мужчина служил стрелком в подразделении охраны одной из воинских частей. Он имеет семью, несовершеннолетнего ребенка и ранее не привлекался к уголовной ответственности. По материалам дела, военный в неустановленное время получил от неизвестных лиц корпуса и запалы боевых гранат РГО и GHO-1. Военный принес их домой и начал хранить, планируя продать. Впоследствии он договорился со знакомым о продаже двух гранат за 2000 гривен.

На следующий день в парке на ул. Артиллерийской он передал боеприпасы покупателю. Через некоторое время, ситуация повторилась. Мужчина снова незаконно приобрел боеприпасы — на этот раз корпус гранаты Ф-1 с запалом и гранату М67. Он хранил их по месту жительства, а впоследствии согласился продать тому же покупателю. 15 мая в том же парке военный сбыл две гранаты за 4000 гривен.

Как наказали

Во время суда обвиняемый признал вину полностью. Он рассказал, что служит с марта 2022 года и побывал на разных боевых направлениях, в частности на Харьковщине. Одессит подтвердил, что знает правила оборота оружия, но согласился на сделку по просьбе знакомого, который предложил за это деньги. Мужчина просил не наказывать строго и учесть его службу.

Суд рассматривал дело в особом порядке — стороны согласились не исследовать все доказательства, поскольку вина не отрицалась. К смягчающим обстоятельствам суд отнес искреннее раскаяние, к отягчающим — повторность преступления. Обвиняемый действовал сознательно, из корыстных побуждений, а продажа боеприпасов в тыловом городе во время войны является опасным для общества. В результате действия военнослужащего квалифицировали по ч. 1 ст. 263 УК — незаконное приобретение, хранение, ношение и сбыт боевых припасов. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, но освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, он должен выплатить государству 3 565,60 гривен за экспертизы.

Напомним, мы сообщали, что обвиняемому в убийстве одесского активиста изменили меру пресечения. Также мы писали, что в Луцке мужчина стрелял в работника ТЦК.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
