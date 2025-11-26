Видео
Видео

Дело Ганула — Одесский суд продлил меру пресечения Шалаеву

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 14:08
обновлено: 14:12
Суд продлил арест Сергею Шалаеву по делу об убийстве Ганула
Обвиняемый Сергей Шалаев на одном из заседаний. Фото: новости.LIVE

В Одессе суд снова рассмотрел ходатайство по делу об убийстве активиста Демьяна Ганула. Обвиняемому Сергею Шалаеву продлили меру пресечения еще на два месяца. Решение приняли без возможности внесения залога.

Об этом сообщило издание "Суспільне Одеса".

Суд над Шалаевым

Сергей Шалаев и в дальнейшем будет находиться под стражей. Суд продлил ему меру пресечения на 60 дней без права залога. Такое решение объявили 26 ноября. Судебный процесс длится уже несколько месяцев. Предыдущее заседание провели 3 ноября. Тогда Шалаев обратился к родственникам погибшего и попросил у них прощения. Сегодня суд продолжает изучать материалы дела и заслушивать стороны.

Что известно о деле

Демьян Ганул был одесским активистом, известным своей общественной деятельностью. По данным следствия, Сергей Шалаев смертельно ранил общественного деятеля несколькими выстрелами. Подозреваемого задержали вскоре после происшествия. Дело передали в суд после завершения досудебного расследования. Шалаеву инкриминируют умышленное убийство.

Напомним, мы сообщали, что во Львове началось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Также мы писали, что 28-летний контролер Службы судебной охраны убил полицейского в Черниговской области.

Одесса суд убийство Одесская область Новости Одессы наказание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
