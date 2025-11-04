В Одессе обвиняемый в убийстве Демьяна Ганула попросил прощения

Обвиняемый в убийстве Ганула во время одного из судебных заседаний. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе во время судебного заседания по делу об убийстве активиста Демьяна Ганула обвиняемый Сергей Шалаев попросил прощения у родственников погибшего. Мужчина заявил, что раскаивается и якобы не понимал, для чего согласился на преступление. Семья Ганула в искренность его слов не поверила.

Суд над подозреваемым

В Одессе продолжается суд по делу о резонансном убийстве активиста Демьяна Ганула. На скамье подсудимых — 46-летний Сергей Шалаев, бывший военный, которого обвиняют в заказном убийстве. Заказчики убийства до сих пор не установлены. Во время очередного заседания Шалаев обратился к родным убитого и извинился. Он заявил, что сожалеет о содеянном и был "психологически уязвимым".

"Если бы я знал, каким человеком был Демьян, я бы оружие направил на заказчиков. Прощения мне нет", — сказал обвиняемый.

Реакция семьи

Родственники погибшего в его раскаяние не верят. Жена активиста Жанна Вознюк напомнила, что Шалаев готовил преступление заранее. По ее словам он планировал это еще с декабря 2024 года.

"Это просто попытка смягчить наказание", — сказала она.

Отец Демьяна, Вадим Ганул, также заявил, что бывший военный не мог не понимать, на что идет. Поэтому не верит в извинения подсудимого.

"Я тоже военный. Человек, который знает, что такое побратимство, не мог взять такой грех на душу", — заявил отец.

