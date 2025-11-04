Відео
Україна
Обвинувачений у вбивстві Дем'яна Ганула в Одесі вибачився

Обвинувачений у вбивстві Дем'яна Ганула в Одесі вибачився

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 13:57
Оновлено: 14:12
В Одесі обвинувачений у вбивстві Дем’яна Ганула попросив вибачення
Обвинувачений у вбивстві Ганула під час одного із судових засідань. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі під час судового засідання у справі про вбивство активіста Дем’яна Ганула обвинувачений Сергій Шалаєв попросив вибачення у родичів загиблого. Чоловік заявив, що кається і нібито не розумів, для чого погодився на злочин. Родина Ганула у щирість його слів не повірила.

Про це повідомило видання "Суспільне Одеса".

Читайте також:

Суд над підозрюваним

В Одесі триває суд у справі про резонансне вбивство активіста Дем’яна Ганула. На лаві підсудних 46-річний Сергій Шалаєв, колишній військовий, якого звинувачують у вбивстві на замовлення. Замовників убивства досі не встановлено. Під час чергового засідання Шалаєв звернувся до рідних убитого та перепросив. Він заявив, що шкодує про скоєне і був "психологічно вразливим".

"Якби я знав, якою людиною був Дем’ян, я б зброю спрямував на замовників. Прощення мені немає", — сказав обвинувачений.

Реакція родини

Родичі загиблого у його каяття не вірять. Дружина активіста Жанна Вознюк нагадала, що Шалаєв готував злочин заздалегідь. За її словами, він планував це ще з грудня 2024 року.

"Це просто спроба пом’якшити покарання", — сказала вона.

Батько Дем’яна, Вадим Ганул, також заявив, що колишній військовий не міг не розуміти, на що йде. Тому не вірить у вибачення підсудного.

"Я теж військовий. Людина, яка знає, що таке побратимство, не могла взяти такий гріх на душу", — заявив батько.

Нагадаємо, ми повідомляли, що другий президент України Леонід Кучма відповів на звинувачення у вбивстві журналіста Георгія Ґонґадзе. Також ми писали, що підозрюваному у вбивстві українки в США загрожує смертна кара.

Одеса суд вбивство Одеська область активісти Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
