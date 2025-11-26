Суд продовжив арешт Сергію Шалаєву у справі про вбивство Ганула

Обвинувачений Сергій Шалаєв на одному із засідань. Фото: новини.LIVE

В Одесі суд знову розглянув клопотання у справі про вбивство активіста Дем’яна Ганула. Обвинуваченому Сергію Шалаєву подовжили запобіжний захід ще на два місяці. Рішення ухвалили без можливості внесення застави.

Про це повідомило видання "Суспільне Одеса".

Суд над Шалаєвим

Сергій Шалаєв і надалі перебуватиме під вартою. Суд продовжив йому запобіжний захід на 60 днів без права застави. Таке рішення оголосили 26 листопада. Судовий процес триває вже кілька місяців. Попереднє засідання провели 3 листопада. Тоді Шалаєв звернувся до родичів загиблого та попросив у них вибачення. Сьогодні суд продовжує вивчати матеріали справи та заслуховувати сторони.

Що відомо про справу

Дем’ян Ганул був одеським активістом, відомим своєю громадською діяльністю. За даними слідства, Сергій Шалаєв смертельно поранив громадського діяча декількома пострілами. Підозрюваного затримали невдовзі після події. Справу передали до суду після завершення досудового розслідування. Шалаєву інкримінують умисне вбивство.

