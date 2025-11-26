Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Справа Ганула — Одеський суд продовжив запобіжний захід Шалаєву

Справа Ганула — Одеський суд продовжив запобіжний захід Шалаєву

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 14:08
Оновлено: 14:12
Суд продовжив арешт Сергію Шалаєву у справі про вбивство Ганула
Обвинувачений Сергій Шалаєв на одному із засідань. Фото: новини.LIVE

В Одесі суд знову розглянув клопотання у справі про вбивство активіста Дем’яна Ганула. Обвинуваченому Сергію Шалаєву подовжили запобіжний захід ще на два місяці. Рішення ухвалили без можливості внесення застави.

Про це повідомило видання "Суспільне Одеса".

Реклама
Читайте також:

Суд над Шалаєвим

Сергій Шалаєв і надалі перебуватиме під вартою. Суд продовжив йому запобіжний захід на 60 днів без права застави. Таке рішення оголосили 26 листопада. Судовий процес триває вже кілька місяців. Попереднє засідання провели 3 листопада. Тоді Шалаєв звернувся до родичів загиблого та попросив у них вибачення. Сьогодні суд продовжує вивчати матеріали справи та заслуховувати сторони.

Що відомо про справу

Дем’ян Ганул був одеським активістом, відомим своєю громадською діяльністю. За даними слідства, Сергій Шалаєв смертельно поранив громадського діяча декількома пострілами. Підозрюваного затримали невдовзі після події. Справу передали до суду після завершення досудового розслідування. Шалаєву інкримінують умисне вбивство.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Львові розпочалося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Також ми писали, що 28-річний контролер Служби судової охорони вбив поліцейського у Чернігівській області.

Одеса суд вбивство Одеська область Новини Одеси покарання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації