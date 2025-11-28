Суд Одеси визнав винним військового у продажу бойових гранат

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовослужбовець незаконно придбав і продав бойові гранати. Чоловік визнав провину та пояснив, що погодився на оборудку за грошову винагороду. Суд врахував його службу, родину та каяття, однак вирок оголосив.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

В Одесі оголосили вирок 37-річному військовослужбовцю, який під час мобілізації незаконно придбав, зберігав та продав бойові гранати. Чоловік служив стрільцем у підрозділі охорони однієї з військових частин. Він має сім’ю, неповнолітню дитину та раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. За матеріалами справи, військовий у невстановлений час отримав від невідомих осіб корпуси та запали бойових гранат РГО та GHO-1. Військовий приніс їх додому і почав зберігати, плануючи продати. Згодом він домовився зі знайомим про продаж двох гранат за 2000 гривень.

Наступного дня в парку на вул. Артилерійській він передав бойові боєприпаси покупцю. Через деякий час, ситуація повторилася. Чоловік знову незаконно придбав бойові припаси — цього разу корпус гранати Ф-1 із запалом та гранату М67. Він зберігав їх за місцем проживання, а згодом погодився продати тому ж покупцю. 15 травня в тому ж парку військовий збув дві гранати за 4000 гривень.

Як покарали

Під час суду обвинувачений визнав провину повністю. Він розповів, що служить з березня 2022 року та побував на різних бойових напрямках, зокрема на Харківщині. Одесит підтвердив, що знає правила обігу зброї, але погодився на оборудку за проханням знайомого, який запропонував за це гроші. Чоловік просив не карати суворо та врахувати його службу.

Суд розглядав справу в особливому порядку — сторони погодилися не досліджувати всі докази, оскільки провина не заперечувалась. До пом’якшувальних обставин суд відніс щире каяття, до обтяжувальних — повторність злочину. Обвинувачений діяв свідомо, з корисливих мотивів, а продаж боєприпасів у тиловому місті під час війни є небезпечним для суспільства. У результаті дії військовослужбовця кваліфікували за ч. 1 ст. 263 КК — незаконне придбання, зберігання, носіння та збут бойових припасів. Йому призначили покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, але звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Крім того, він має сплатити державі 3 565,60 гривень за експертизи.

