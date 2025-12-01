Жінка з Одеси перемогла в суді за допомогою ChatGPT

Жінка працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: Pexels

Одеситка Олександра Корінь перемогла суд за допомогою штучного інтелекту. Жінка вирішила зекономити на послугах юриста, тому склала позовну заяву та розібралася з роботою системи "Електронний суд" за допомогою ChatGPT.

Про це повідомляє ТСН.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Олександра розповіла, що вирішила обійтися без юриста, оскільки справа не надто складна. Йдеться про продовження терміну подання заяви на спадщину. Жінка упродовж тижня сиділа ночами та складала позовну заяву самостійно.

"Дуже така колосальна праця, але я вмію зосереджуватися на текстах на великих об’ємах, і от коли моя дитина вже лягала спати, я вже сідала і робила це", — розповіла Олександра.

Саме ШІ підказав їй використати нову систему — електронний суд.

У результаті одеситка дійшла висновку, що заощадила приблизно тисячу доларів, витративши гроші лише на підписку ChatGPT і сплату судового збору.

Вона вважає, що внесок у справу з боку неї та віртуального помічника був приблизно однаковим. Водночас ШІ потребував постійної перевірки, щоб уникнути вигаданих або недостовірних посилань на норми закону.

У суді зазначали, що успіх прийшов не одразу.

"Перша заява, з якою звернулась сторона, вона взагалі не відповідала вимогам позовної заяви. Здебільшого, якщо не кваліфікована підготовлена позовна заява, то в задоволенні може бути відмовлено", — каже суддя-спікер Хаджибейського районного суду міста Одеси Ігор Бобуйок.

А адвокат Олександр Муконін зазначив, що справжній юрист такої помилки не припустився б.

"Штучний інтелект часто видумує. Скажемо так, така українська приказка: дешева рибка, погана юшка, застосовувати штучний інтелект", — каже він.

Він вважає, що звертатися по допомогу до ШІ може лише у легких випадках, оскільки наслідки можуть бути фатальними.

Перемога в суді

Спочатку суд повернув Олександрі справу, яку вона виправила, тому згодом суддя ухвалив рішення на її користь.

У суді не здогадувалися, що позовна заява була підготовлена із використанням штучного інтелекту. Водночас зазначається, що на сьогодні жодних формальних обмежень щодо такого способу підготовки документів не передбачено.

Крім того, у суді зауважили, що через високу вартість послуг юристів дедалі більше людей відмовляються від адвокатів.

Нагадаємо, механік запросив у жінки 2800 доларів за ремонт підвіски автомобіля, однак вона вирішила звернутися до ChatGPT, який допоміг зекономити кошти.

Однак раніше українка шукала підтримки в інтернеті та спілкувалася з ChatGPT. Згодом ШІ почав давати поради для самогубства.