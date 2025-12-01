Видео
Одесситка победила суд с помощью ChatGPT — как ей это удалось

Дата публикации 1 декабря 2025 10:09
Женщина из Одессы победила в суде с помощью ChatGPT
Женщина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: Pexels

Одесситка Александра Корень победила суд с помощью искусственного интеллекта. Женщина решила сэкономить на услугах юриста, поэтому составила исковое заявление и разобралась с работой системы "Электронный суд" с помощью ChatGPT.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Детали дела

Александра рассказала, что решила обойтись без юриста, поскольку дело не слишком сложное. Речь идет о продлении срока подачи заявления на наследство. Женщина в течение недели сидела по ночам и составляла исковое заявление самостоятельно.

"Очень такой колоссальный труд, но я умею сосредотачиваться на текстах на больших объемах, и вот когда мой ребенок уже ложился спать, я уже садилась и делала это", — рассказала Александра.

Именно ИИ подсказал ей использовать новую систему — электронный суд.

В результате одесситка пришла к выводу, что сэкономила примерно тысячу долларов, потратив деньги только на подписку ChatGPT и уплату судебного сбора.

Она считает, что вклад в дело со стороны нее и виртуального помощника был примерно одинаковым. В то же время ИИ нуждался в постоянной проверке, чтобы избежать вымышленных или недостоверных ссылок на нормы закона.

В суде отмечали, что успех пришел не сразу.

"Первое заявление, с которым обратилась сторона, оно вообще не соответствовало требованиям искового заявления. В основном, если не квалифицированно подготовлено исковое заявление, то в удовлетворении может быть отказано", — говорит судья-спикер Хаджибейского районного суда города Одессы Игорь Бобуйок.

А адвокат Александр Муконин отметил, что настоящий юрист такой ошибки не допустил бы.

"Искусственный интеллект часто выдумывает. Скажем так, такая украинская поговорка: дешевая рыбка, плохая уха, применять искусственный интеллект", — говорит он.

Он считает, что обращаться за помощью к ИИ может только в легких случаях, поскольку последствия могут быть фатальными.

Победа в суде

Сначала суд вернул Александре дело, которое она исправила, поэтому впоследствии судья принял решение в ее пользу.

В суде не догадывались, что исковое заявление было подготовлено с использованием искусственного интеллекта. В то же время отмечается, что на сегодня никаких формальных ограничений по такому способу подготовки документов не предусмотрено.

Кроме того, в суде отметили, что из-за высокой стоимости услуг юристов все больше людей отказываются от адвокатов.

Напомним, механик запросил у женщины 2800 долларов за ремонт подвески автомобиля, однако она решила обратиться к ChatGPT, который помог сэкономить средства.

Однако ранее украинка искала поддержки в интернете и общалась с ChatGPT. Впоследствии ИИ начал давать советы для самоубийства.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
