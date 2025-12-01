Женщина из Одессы победила в суде с помощью ChatGPT

Одесситка победила суд с помощью ChatGPT — как ей это удалось
Одесситка Александра Корень победила суд с помощью искусственного интеллекта. Женщина решила сэкономить на услугах юриста, поэтому составила исковое заявление и разобралась с работой системы "Электронный суд" с помощью ChatGPT.
Об этом сообщает ТСН.
Детали дела
Александра рассказала, что решила обойтись без юриста, поскольку дело не слишком сложное. Речь идет о продлении срока подачи заявления на наследство. Женщина в течение недели сидела по ночам и составляла исковое заявление самостоятельно.
"Очень такой колоссальный труд, но я умею сосредотачиваться на текстах на больших объемах, и вот когда мой ребенок уже ложился спать, я уже садилась и делала это", — рассказала Александра.
Именно ИИ подсказал ей использовать новую систему — электронный суд.
В результате одесситка пришла к выводу, что сэкономила примерно тысячу долларов, потратив деньги только на подписку ChatGPT и уплату судебного сбора.
Она считает, что вклад в дело со стороны нее и виртуального помощника был примерно одинаковым. В то же время ИИ нуждался в постоянной проверке, чтобы избежать вымышленных или недостоверных ссылок на нормы закона.
В суде отмечали, что успех пришел не сразу.
"Первое заявление, с которым обратилась сторона, оно вообще не соответствовало требованиям искового заявления. В основном, если не квалифицированно подготовлено исковое заявление, то в удовлетворении может быть отказано", — говорит судья-спикер Хаджибейского районного суда города Одессы Игорь Бобуйок.
А адвокат Александр Муконин отметил, что настоящий юрист такой ошибки не допустил бы.
"Искусственный интеллект часто выдумывает. Скажем так, такая украинская поговорка: дешевая рыбка, плохая уха, применять искусственный интеллект", — говорит он.
Он считает, что обращаться за помощью к ИИ может только в легких случаях, поскольку последствия могут быть фатальными.
Победа в суде
Сначала суд вернул Александре дело, которое она исправила, поэтому впоследствии судья принял решение в ее пользу.
В суде не догадывались, что исковое заявление было подготовлено с использованием искусственного интеллекта. В то же время отмечается, что на сегодня никаких формальных ограничений по такому способу подготовки документов не предусмотрено.
Кроме того, в суде отметили, что из-за высокой стоимости услуг юристов все больше людей отказываются от адвокатов.
