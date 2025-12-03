Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине военный украл сумку с машины — что решил суд

На Одесчине военный украл сумку с машины — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 01:36
Приговор военному за кражу в Измаиле во время военного положения
Судья с молотком в руке. Фото иллюстративное: iStock

В Измаиле военнослужащий украл рюкзак и телефон из припаркованного автомобиля. Мужчина признал вину и рассказал о деталях преступления. Суд учел предыдущие судимости и то, что он находился на испытательном сроке. В итоге наказание составили по совокупности приговоров.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Происшествие произошло на проспекте Мира в Измаиле. Солдат, призванный по мобилизации, заметил незакрытый автомобиль "Daewoo" у подъезда дома № 29. Осознавая последствия своих действий и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он залез внутрь и взял рюкзак "Lotto". В нем был мобильный телефон Samsung Galaxy S23+ стоимостью 21 749,66 грн и личные вещи. После этого он исчез. Украденным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину и подробно описал события. Он заявил об искреннем раскаянии и способствовал следствию. Потерпевший попросил рассмотреть дело без него. Поскольку все участники согласились с обстоятельствами, суд не исследовал дополнительные доказательства.

Как наказали

Суд учел, что преступление произошло в условиях военного положения и было совершено повторно. Также у мужчины несколько непогашенных судимостей за кражи. А новое преступление он совершил во время испытательного срока. По ч. 4 ст. 185 УК Украины суд назначил пять лет заключения. С учетом предыдущего приговора от сентября 2025 года окончательный срок составляет пять лет и восемь месяцев.

После вступления приговора в законную силу арест с имущества отменят, а изъятые вещи — телефон, ключи и рюкзак — вернут владельцу. С обвиняемого также взыщут 1 337,10 грн расходов за проведение экспертизы.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве судили мужчину, который за деньги поджег авто военных. Также мы писали о том, что в Одесской области приговор получил военный, который дважды проигнорировал решение суда.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы наказание судебные решения воровство
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации