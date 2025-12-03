Приговор военному за кражу в Измаиле во время военного положения

Судья с молотком в руке. Фото иллюстративное: iStock

В Измаиле военнослужащий украл рюкзак и телефон из припаркованного автомобиля. Мужчина признал вину и рассказал о деталях преступления. Суд учел предыдущие судимости и то, что он находился на испытательном сроке. В итоге наказание составили по совокупности приговоров.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Происшествие произошло на проспекте Мира в Измаиле. Солдат, призванный по мобилизации, заметил незакрытый автомобиль "Daewoo" у подъезда дома № 29. Осознавая последствия своих действий и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он залез внутрь и взял рюкзак "Lotto". В нем был мобильный телефон Samsung Galaxy S23+ стоимостью 21 749,66 грн и личные вещи. После этого он исчез. Украденным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину и подробно описал события. Он заявил об искреннем раскаянии и способствовал следствию. Потерпевший попросил рассмотреть дело без него. Поскольку все участники согласились с обстоятельствами, суд не исследовал дополнительные доказательства.

Как наказали

Суд учел, что преступление произошло в условиях военного положения и было совершено повторно. Также у мужчины несколько непогашенных судимостей за кражи. А новое преступление он совершил во время испытательного срока. По ч. 4 ст. 185 УК Украины суд назначил пять лет заключения. С учетом предыдущего приговора от сентября 2025 года окончательный срок составляет пять лет и восемь месяцев.

После вступления приговора в законную силу арест с имущества отменят, а изъятые вещи — телефон, ключи и рюкзак — вернут владельцу. С обвиняемого также взыщут 1 337,10 грн расходов за проведение экспертизы.

