Головна Одеса Збив жінку — на Одещині покарали солдата за смертельну ДТП

Збив жінку — на Одещині покарали солдата за смертельну ДТП

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 01:36
Вирок військовому за смертельну ДТП на Одещині
Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

На Одещині військовослужбовець вночі на шаленій швидкості збив жінку, яка йшла дорогою. Справу про смертельну аварію розглядали двічі, бо прокурор оскаржив рішення суду першої інстанції. Апеляція фактично залишила покарання без змін, лише виправивши технічні неточності щодо умов звільнення з випробуванням.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

ДТП з військовим на Одещині

Відомо, що трагедія сталася 19 жовтня 2024 року в селищі Саврань. Військовий того вечора замість дозволених у населеному пункті 50 км/год розганявся до 115-120.

Водночас назустріч автомобілю рухалися дві групи пішоходів. Частина людей ішла з правого краю дороги, частина — з лівого. Серед них була жінка з психічним захворюванням, яка поводилася на проїжджій частині непередбачувано: то виходила ближче до середини дороги, то поверталася до узбіччя, зупинялася, знову йшла, сварилася та голосно кричала.

Згідно з матеріалами справи, водій бачив людей, але при цьому швидкість не скинув. Згодом автомобіль врізався у жінку, яку спочатку підкинуло на капот і дах, а потім на асфальт. Тілесні ушкодження були настільки важкими, що лікарі вже нічого не змогли змінити: переломи численних ребер, кісток, травма хребта, розриви внутрішніх органів. Смерть настала від травматичного шоку.

Яке покарання за смертельне ДТП військовому

Спочатку Савранський районний суд Одеської області визнав військовослужбовця винним у смертельній ДТП та призначив йому 4 роки позбавлення волі з річною забороною керування авто. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням на два роки.

Пізніше прокуратура оскаржила вирок, вказавши, що суд неправильно застосував закон і не уточнив, від якого саме покарання звільняє обвинуваченого. Апеляція погодилась з цими зауваженнями й уточнила: основне покарання залишили таким самим, але випробувальний строк зменшили до одного року.

Нагадаємо, на Одещині військовослужбовець двічі сідав за кермо, попри заборону суду. Також ми писали, що на Одещині чоловік відмовився отримати бойову повістку, бо доглядав за хворими дідусем і бабусею.

ДТП Одеса Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
