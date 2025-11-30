Відео
Головна Одеса Ухилився від повістки, бо доглядав дідуся — вирок суду на Одещині

Ухилився від повістки, бо доглядав дідуся — вирок суду на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 01:06
Вирок за ухилення від мобілізації на Одещині
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: pexels

На Одещині суд визнав винним в ухиленні від мобілізації мешканця Іванівського району. Чоловік відмовився отримати бойову повістку, пояснюючи це тим, що доглядає за хворими дідусем і бабусею. Суд вирішив, що оформленої відстрочки він не мав, тож відповідальності уникнути не вийшло.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Чоловік відмовився брати повістку

За даними суду, чоловік зі смт Іванівка сам прибув до територіального центру комплектування, щоб стати на військовий облік. Там він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби, та був внесений до обліку як військовозобов’язаний. Після цього йому виписали бойову повістку з вимогою прибути того ж дня ввечері для відправлення до військової частини. Після цього чоловік відмовився брати повістку. 

У судовому засіданні обвинувачений розповів, що того дня їхав автомобілем у бік села, був зупинений працівниками ТЦК разом із поліцією, після чого його супроводили до Іванівки, де він пройшов усю процедуру. За його словами, він показав документи, які мали підтверджувати, що доглядає за дідусем і бабусею, які не можуть самостійно себе обслуговувати. Мати, як стверджує обвинувачений, перебуває за кордоном на реабілітації разом із його сестрою, яка має інвалідність. 

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період і призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Строк відбування рахуватимуть з моменту фактичного затримання та взяття його під варту після набрання вироком законної сили. 

Нагадаємо, у Миколаєві судили чоловіка, який збирав дані про позиції ППО та намагався їх передали спецслужбам РФ. Також ми писали, що у Херсонській області заочно засудили колишню директорку ліцею у Білозерці, яка очолила захоплений росіянами навчальний заклад.

