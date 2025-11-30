Видео
Главная Одесса Уклонился от повестки из-за дедушки — приговор суда на Одесчине

Уклонился от повестки из-за дедушки — приговор суда на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 01:06
Приговор за уклонение от мобилизации в Одесской области
Судейский молоток. Фото иллюстративное: pexels

В Одесской области суд признал виновным в уклонении от мобилизации жителя Ивановского района. Мужчина отказался получить боевую повестку, объясняя это тем, что ухаживает за больными дедушкой и бабушкой. Суд решил, что оформленной отсрочки он не имел, поэтому ответственности избежать не получилось.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Мужчина отказался брать повестку

По данным суда, мужчина из пгт Ивановка сам прибыл в территориальный центр комплектования, чтобы стать на воинский учет. Там он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе, и был внесен в учет как военнообязанный. После этого ему выписали боевую повестку с требованием прибыть в тот же день вечером для отправки в воинскую часть. После этого мужчина отказался брать повестку.

В судебном заседании обвиняемый рассказал, что в тот день ехал на автомобиле в сторону села, был остановлен работниками ТЦК вместе с полицией, после чего его сопроводили в Ивановку, где он прошел всю процедуру. По его словам, он показал документы, что ухаживает за дедушкой и бабушкой, которые не могут самостоятельно себя обслуживать. Мать, как утверждает обвиняемый, находится за границей на реабилитации вместе с его сестрой, которая имеет инвалидность.

Что решил суд

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации в особый период и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Срок отбывания будут считать с момента фактического задержания и взятия его под стражу после вступления приговора в законную силу.

Напомним, в Николаеве судили мужчину, который собирал данные о позициях ПВО и пытался их передать спецслужбам РФ. Также мы писали, что в Херсонской области заочно осудили бывшего директора лицея в Белозерке, которая возглавила захваченное россиянами учебное заведение.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
