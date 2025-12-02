Приговор военному за смертельное ДТП в Одесской области

Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Одесской области военнослужащий ночью на большой скорости сбил женщину, которая шла по дороге. Дело о смертельной аварии рассматривали дважды, потому что прокурор обжаловал решение суда первой инстанции. Апелляция фактически оставила наказание без изменений, лишь исправив технические неточности относительно условий освобождения с испытанием.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

ДТП с военным в Одесской области

Известно, что трагедия произошла 19 октября 2024 года в поселке Саврань. Военный в тот вечер вместо разрешенных в населенном пункте 50 км/ч разгонялся до 115-120.

В то же время навстречу автомобилю двигались две группы пешеходов. Часть людей шла с правого края дороги, часть — с левого. Среди них была женщина с психическим заболеванием, которая вела себя на проезжей части непредсказуемо: то выходила ближе к середине дороги, то возвращалась к обочине, останавливалась, снова шла, ругалась и громко кричала.

Согласно материалам дела, водитель видел людей, но при этом скорость не сбросил. Впоследствии автомобиль врезался в женщину, которую сначала подбросило на капот и крышу, а затем на асфальт. Телесные повреждения были настолько тяжелыми, что врачи уже ничего не смогли изменить: переломы многочисленных ребер, костей, травма позвоночника, разрывы внутренних органов. Смерть наступила от травматического шока.

Какое наказание за смертельное ДТП военному

Сначала Савранский районный суд Одесской области признал военнослужащего виновным в смертельном ДТП и назначил ему 4 года лишения свободы с годовым запретом управления авто. В то же время суд освободил его от отбывания наказания с испытанием на два года.

Позже прокуратура обжаловала приговор, указав, что суд неправильно применил закон и не уточнил, от какого именно наказания освобождает обвиняемого. Апелляция согласилась с этими замечаниями и уточнила: основное наказание оставили таким же, но испытательный срок уменьшили до одного года.

