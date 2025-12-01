Видео
После застолья порезал знакомого — приговор военному из Одессы

Дата публикации 1 декабря 2025 01:44
Приговор военному из Одессы за тяжелое ранение друга
Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Одессе военнослужащего осудили за тяжелое ранение знакомого во время пьяной ссоры в гараже. Несмотря на серьезность травм, потерпевший просил суд не наказывать друга строго.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный избил знакомого в гараже

Из материалов суда известно, что младший сержант одной из одесских воинских частей в тот вечер вернулся с моря вместе с другом. Двое мужчин зашли в гараж, чтобы пожарить мясо и продолжить отдых. Оба были навеселе. Между ними внезапно вспыхнул спор.

В разгар конфликта военный выхватил нож и нанес удар в левый бок знакомого. Ранение оказалось тяжелым: повреждение грудной клетки, живота и травма селезенки. Пострадавшего срочно госпитализировали в областную больницу.

Военный пытался оказать помощь

В суде военный не отрицал ни одной детали. Он рассказал, что сразу осознал, что произошло, попытался оказать вторую помощь и лично повез его в больницу, когда скорая не приехала. Мужчина заявил, что искренне раскаивается.

Потерпевший, который выжил и выздоровел, тоже обратился в суд. Он сообщил, что не имеет ни материальных, ни моральных претензий к обвиняемому и попросил не наказывать его слишком строго.

Какое наказание за избиение

Суд квалифицировал действия как умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни. Военный получил 5 лет лишения свободы, но его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Если в течение этого времени он не совершит нового преступления, срок будет считаться погашенным.

Напомним, в Одесской области мужчина отказался получить боевую повестку, объясняя это тем, что ухаживает за больными дедушкой и бабушкой. Также мы писали, что в Одессе гражданские подрались с представителями ТЦК.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
