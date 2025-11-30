Одесситку наказали за публикацию локаций мобильных групп ТЦК

Судейский молоток. Фото иллюстративное: pexels

Пересыпский суд Одессы огласил приговор пенсионерке, которая распространяла в чатах информацию о местах работы мобильных групп ТЦК. Суд признал, что ее действия препятствовали мобилизационным мероприятиям в военное время, а сама женщина полностью признала вину.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Пенсионерка из Одессы передавала данные о работе ТЦК в чатах

По данным следствия, одесситка была активной участницей большого городского Telеgram-чата, где собирали информацию о передвижении мобильных групп ТЦК и полиции. В группе было более двух тысяч участников, поэтому каждое ее сообщение сразу получало большое количество людей.

Женщина писала о конкретных адресах, где видела патрули: остановки, улицы, блокпосты и места проверок документов. Ни одна из этих локаций не была официально обнародована государственными органами. Следствие установило, что такая информация помогала уклоняться от мобилизации и фактически вредила обороноспособности государства.

Что заявила женщина в суде

В зале суда обвиняемая объяснила, что делала сообщения с собственного телефона и жалеет об этом. Суд учел, что женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности, имеет инвалидность и добровольно перечислила 30 тысяч гривен на поддержку ВСУ.

Какой приговор пенсионерке

Женщине назначили пять лет заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком три года. В этот период она должна оставаться под наблюдением пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу без разрешения.

Напомним, в Одесской области мужчина отказался получить боевую повестку из-за того, что, ухаживает за больными дедушкой и бабушкой. Также мы писали, что в Одессе возник конфликт между ТЦК и прохожими, которые вмешались в задержание мужчины без документов.