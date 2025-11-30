Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе осудили пенсионерку за публикацию мест ТЦК — приговор

В Одессе осудили пенсионерку за публикацию мест ТЦК — приговор

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 14:55
Одесситку наказали за публикацию локаций мобильных групп ТЦК
Судейский молоток. Фото иллюстративное: pexels

Пересыпский суд Одессы огласил приговор пенсионерке, которая распространяла в чатах информацию о местах работы мобильных групп ТЦК. Суд признал, что ее действия препятствовали мобилизационным мероприятиям в военное время, а сама женщина полностью признала вину.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Пенсионерка из Одессы передавала данные о работе ТЦК в чатах

По данным следствия, одесситка была активной участницей большого городского Telеgram-чата, где собирали информацию о передвижении мобильных групп ТЦК и полиции. В группе было более двух тысяч участников, поэтому каждое ее сообщение сразу получало большое количество людей.

Женщина писала о конкретных адресах, где видела патрули: остановки, улицы, блокпосты и места проверок документов. Ни одна из этих локаций не была официально обнародована государственными органами. Следствие установило, что такая информация помогала уклоняться от мобилизации и фактически вредила обороноспособности государства.

Что заявила женщина в суде

В зале суда обвиняемая объяснила, что делала сообщения с собственного телефона и жалеет об этом. Суд учел, что женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности, имеет инвалидность и добровольно перечислила 30 тысяч гривен на поддержку ВСУ.

Какой приговор пенсионерке

Женщине назначили пять лет заключения, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком три года. В этот период она должна оставаться под наблюдением пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу без разрешения.

Напомним, в Одесской области мужчина отказался получить боевую повестку из-за того, что, ухаживает за больными дедушкой и бабушкой. Также мы писали, что в Одессе возник конфликт между ТЦК и прохожими, которые вмешались в задержание мужчины без документов.

Одесса пенсионеры Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации