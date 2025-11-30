Конфликт во время оповещения в Одессе: что произошло на самом деле

Стычка между гражданскими и военными ТЦК. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Одессе возник конфликт между совместной группой оповещения и прохожими, которые вмешались в задержание мужчины без документов. Происшествие произошло во время плановых мероприятий ТЦК и полиции.

Ситуацию прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

Комментарий Одесского ТЦК и СП. Фото: скриншот из Facebook

Конфликт в Одессе с ТЦК: что говорят в ведомстве

По данным Одесского областного ТЦК и СП, во время проверки документов один из мужчин не смог предоставить ни одного удостоверения. Вместо этого он назвал свои данные устно — но они не нашли подтверждения в государственном реестре "Оберег".

Правоохранители приняли решение задержать мужчину для установления личности и доставки в ТЦК. Однако по их информации, задерживаемый начал вести себя агрессивно, ругался и сопротивлялся.

Вмешательство прохожих изменило ход событий

В ТЦК объяснили, что ситуацию обострила группа людей, которые подошли к месту инцидента и начали препятствовать работе группы оповещения. Прохожие якобы не знали, что мужчина не имел документов и сообщил ложные данные. В результате физического сопротивления посторонних лиц мужчина смог убежать.

Ситуацию будут расследовать правоохранители

По информации ведомства, все действия — и чиновников, и мужчины, и людей, которые вмешивались — сняты на бодикамеры военнослужащих. Эти материалы ТЦК передаст в правоохранительные органы для проверки, установления личности беглеца и оценки действий всех участников инцидента.

Напомним, в Пересыпском районном центре комплектования и социальной поддержки Одессы произошел взрыв. Позже выяснилось, что мужчина, который был доставлен в ТЦК подорвал гранату и погиб.