Конфликт во время оповещения в Одессе: что произошло на самом деле

В Одессе произошла стычка между гражданскими и ТЦК — подробности
В Одессе возник конфликт между совместной группой оповещения и прохожими, которые вмешались в задержание мужчины без документов. Происшествие произошло во время плановых мероприятий ТЦК и полиции.
Ситуацию прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.
Конфликт в Одессе с ТЦК: что говорят в ведомстве
По данным Одесского областного ТЦК и СП, во время проверки документов один из мужчин не смог предоставить ни одного удостоверения. Вместо этого он назвал свои данные устно — но они не нашли подтверждения в государственном реестре "Оберег".
Правоохранители приняли решение задержать мужчину для установления личности и доставки в ТЦК. Однако по их информации, задерживаемый начал вести себя агрессивно, ругался и сопротивлялся.
Вмешательство прохожих изменило ход событий
В ТЦК объяснили, что ситуацию обострила группа людей, которые подошли к месту инцидента и начали препятствовать работе группы оповещения. Прохожие якобы не знали, что мужчина не имел документов и сообщил ложные данные. В результате физического сопротивления посторонних лиц мужчина смог убежать.
Ситуацию будут расследовать правоохранители
По информации ведомства, все действия — и чиновников, и мужчины, и людей, которые вмешивались — сняты на бодикамеры военнослужащих. Эти материалы ТЦК передаст в правоохранительные органы для проверки, установления личности беглеца и оценки действий всех участников инцидента.
Напомним, в Пересыпском районном центре комплектования и социальной поддержки Одессы произошел взрыв. Позже выяснилось, что мужчина, который был доставлен в ТЦК подорвал гранату и погиб.
