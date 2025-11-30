Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе произошла стычка между гражданскими и ТЦК — подробности

В Одессе произошла стычка между гражданскими и ТЦК — подробности

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 11:35
Конфликт во время оповещения в Одессе: что произошло на самом деле
Стычка между гражданскими и военными ТЦК. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Одессе возник конфликт между совместной группой оповещения и прохожими, которые вмешались в задержание мужчины без документов. Происшествие произошло во время плановых мероприятий ТЦК и полиции.

Ситуацию прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:
В Одесі сталася сутичка між цивільними та ТЦК — деталі інциденту - фото 1
Комментарий Одесского ТЦК и СП. Фото: скриншот из Facebook

Конфликт в Одессе с ТЦК: что говорят в ведомстве

По данным Одесского областного ТЦК и СП, во время проверки документов один из мужчин не смог предоставить ни одного удостоверения. Вместо этого он назвал свои данные устно — но они не нашли подтверждения в государственном реестре "Оберег".

Правоохранители приняли решение задержать мужчину для установления личности и доставки в ТЦК. Однако по их информации, задерживаемый начал вести себя агрессивно, ругался и сопротивлялся.

Вмешательство прохожих изменило ход событий

В ТЦК объяснили, что ситуацию обострила группа людей, которые подошли к месту инцидента и начали препятствовать работе группы оповещения. Прохожие якобы не знали, что мужчина не имел документов и сообщил ложные данные. В результате физического сопротивления посторонних лиц мужчина смог убежать.

Ситуацию будут расследовать правоохранители

По информации ведомства, все действия — и чиновников, и мужчины, и людей, которые вмешивались — сняты на бодикамеры военнослужащих. Эти материалы ТЦК передаст в правоохранительные органы для проверки, установления личности беглеца и оценки действий всех участников инцидента.

Напомним, в Пересыпском районном центре комплектования и социальной поддержки Одессы произошел взрыв. Позже выяснилось, что мужчина, который был доставлен в ТЦК подорвал гранату и погиб.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации