Видео

Взрыв в одесском ТЦК — официальное заявление о происшествии

Взрыв в одесском ТЦК — официальное заявление о происшествии

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 16:55
обновлено: 16:55
Взрыв в ТЦК Одессы: погибший и раненый военнослужащий
Работа криминалистов. Фото иллюстративное: МВД Украины

Сегодня в Пересыпском районном центре комплектования и социальной поддержки Одессы произошел взрыв. Погиб гражданин, еще один военнослужащий получил ранения и был госпитализирован. На месте работают полиция, СБУ и спасатели, которые выясняют обстоятельства происшествия. Причину взрыва и происхождение опасного предмета устанавливают следователи.

Об этом сообщили в Одесском областном центре комплектования и социальной поддержки.

Детали инцидента

В Одессе, в территориальном центре Пересыпского района, во время общения военнослужащих с гражданином произошел взрыв неизвестного предмета, который находился в его личных вещах. В результате детонации мужчина погиб на месте. Раненому военнослужащему оперативно оказали домедицинскую помощь и госпитализировали. Состояние его здоровья пока уточняется.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Нацполиции, СБУ и ГСЧС. Правоохранители проверяют все обстоятельства инцидента и происхождение взрывоопасного предмета. Руководство Одесского ТЦК обеспечивает полное содействие следствию.

"Руководство Одесского областного ТЦК и СП оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении следственных действий. Просим представителей медиа и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных выводов компетентных органов", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что в одной из школ Одесской области взорвалась учебная граната. Также мы писали, что в Одесской области задержали мужчину, который продавал гранаты.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП ранение
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
