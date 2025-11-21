Взрыв в РТЦК в Одессе: один человек погиб

В одном из одесских ТЦК прогремел взрыв — что известно
Сегодня, 21 ноября, в одном из одесских РТЦК произошел взрыв. К сожалению, известно о жертвах. На месте работают правоохранители.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Взрыв в ТЦК
В пятницу, 21 ноября, в Одессе в помещении одного из РТЦК произошел взрыв. По предварительным данным, погиб один человек. Также известно о пострадавшем человеке. Пока деталей относительно его состояния нет.
К зданию немедленно прибыли подразделения полиции. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Детали правоохранители обещают предоставить позже.
