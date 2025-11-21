Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В одному з одеських ТЦК пролунав вибух — що відомо

В одному з одеських ТЦК пролунав вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 15:53
Оновлено: 16:18
Вибух у РТЦК в Одесі: одна людина загинула
Правоохоронці на місці вибуху. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Сьогодні, 21 листопада, в одному з одеських РТЦК стався вибух. На жаль, відомо про жертви. На місці працюють правоохоронці.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Вибух в ТЦК

У п'ятницю, 21 листопада, в Одесі в приміщенні одного з РТЦК стався вибух. За попередніми даними, загинула одна людина. Також відомо про постраждалу особу. Наразі деталей щодо її стану немає.

До будівлі негайно прибули підрозділи поліції. На місці працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються. Деталі правоохоронці обіцяють надати згодом.

За даними ЗМІ, інцидент стався у територіальному центрі Пересипського району Одеси. Попередньо відомо, що здетонувала граната. В результаті цього 42-річний мобілізований військовослужбовець дістав тяжкі поранення й помер. Ймовірно, вибухівку привів у дію інший мобілізований.

Нагадаємо, ми писали, що в одному із будинків Києва стався вибух. В квартирі зірвалася зарядна станція. Під час гасіння з сусідньої квартири врятували двох людей, у тому числі дитину.

Також ми писали, що в одному із навчальних закладів Одещини зірвалася граната. Навчальну вибухівку у школу принесла третьокласниця. Незначні поранення отримав хлопчик.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП поранення загиблі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації