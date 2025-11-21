Вибух у РТЦК в Одесі: одна людина загинула

Правоохоронці на місці вибуху. Фото ілюстративне: Національна поліція України

Сьогодні, 21 листопада, в одному з одеських РТЦК стався вибух. На жаль, відомо про жертви. На місці працюють правоохоронці.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Вибух в ТЦК

У п'ятницю, 21 листопада, в Одесі в приміщенні одного з РТЦК стався вибух. За попередніми даними, загинула одна людина. Також відомо про постраждалу особу. Наразі деталей щодо її стану немає.

До будівлі негайно прибули підрозділи поліції. На місці працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються. Деталі правоохоронці обіцяють надати згодом.

За даними ЗМІ, інцидент стався у територіальному центрі Пересипського району Одеси. Попередньо відомо, що здетонувала граната. В результаті цього 42-річний мобілізований військовослужбовець дістав тяжкі поранення й помер. Ймовірно, вибухівку привів у дію інший мобілізований.

