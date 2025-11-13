Школярка підірвала учбову гранату на Одещині — деталі події

Граната на столі. Фото ілюстративне: iStock

В одній зі шкіл Подільського району вибухнула учбова граната, яку до закладу принесла дев’ятирічна учениця. На щастя, під час вибуху, ніхто серйозно не постраждав. Правоохоронці розслідують інцидент.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Вибух у школі

Інцидент стався в Окнянському опорному закладі освіти Подільського району. Як встановили поліцейські, третьокласниця принесла до школи учбову гранату, щоб показати її друзям. Під час гри у коридорі один із хлопців випадково висмикнув запобіжне кільце, і граната вибухнула. Вибух був незначний, оскільки предмет не мав бойової частини. Дев’ятирічний хлопчик, який був поруч, отримав лише подряпини — медичної допомоги він не потребував.

Фото гранати, яка вибухнула у школі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещині

Що загрожує

Правоохоронці з’ясували, що гранату дівчинці дав родич, а батьки не перевірили, що дитина взяла з собою до школи. За недогляд матері поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання батьківських обов’язків. Жінці загрожує попередження або штраф до 1700 гривень. Матеріали справи вже передано до суду.

