Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині у школі вибухнула граната — деталі інциденту

На Одещині у школі вибухнула граната — деталі інциденту

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 14:02
Оновлено: 13:48
Школярка підірвала учбову гранату на Одещині — деталі події
Граната на столі. Фото ілюстративне: iStock

В одній зі шкіл Подільського району вибухнула учбова граната, яку до закладу принесла дев’ятирічна учениця. На щастя, під час вибуху, ніхто серйозно не постраждав. Правоохоронці розслідують інцидент.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Вибух у школі

Інцидент стався в Окнянському опорному закладі освіти Подільського району. Як встановили поліцейські, третьокласниця принесла до школи учбову гранату, щоб показати її друзям. Під час гри у коридорі один із хлопців випадково висмикнув запобіжне кільце, і граната вибухнула. Вибух був незначний, оскільки предмет не мав бойової частини. Дев’ятирічний хлопчик, який був поруч, отримав лише подряпини — медичної допомоги він не потребував.

На Одещині в школі вибухнула граната
Фото гранати, яка вибухнула у школі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещині

Що загрожує

Правоохоронці з’ясували, що гранату дівчинці дав родич, а батьки не перевірили, що дитина взяла з собою до школи. За недогляд матері поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання батьківських обов’язків. Жінці загрожує попередження або штраф до 1700 гривень. Матеріали справи вже передано до суду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в одному із ТРЦ Києва вибухнула граната. Також ми писали, що на Хмельниччині у будинку стався вибух.

Одеса школи вибух граната Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації