Школьница взорвала учебную гранату в Одесской области - детали происшествия

Граната на столе. Фото иллюстративное: iStock

В одной из школ Подольского района взорвалась учебная граната, которую в заведение принесла девятилетняя ученица. К счастью, во время взрыва, никто серьезно не пострадал. Правоохранители расследуют инцидент.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Взрыв в школе

Инцидент произошел в Окнянском опорном учебном заведении Подольского района. Как установили полицейские, третьеклассница принесла в школу учебную гранату, чтобы показать ее друзьям. Во время игры в коридоре один из ребят случайно выдернул предохранительное кольцо, и граната взорвалась. Взрыв был незначительный, поскольку предмет не имел боевой части. Девятилетний мальчик, который был рядом, получил лишь царапины — в медицинской помощи он не нуждался.

Фото гранаты, которая взорвалась в школе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Правоохранители выяснили, что гранату девочке дал родственник, а родители не проверили, что ребенок взял с собой в школу. За недосмотр матери полицейские составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — невыполнение родительских обязанностей. Женщине грозит предупреждение или штраф до 1700 гривен. Материалы дела уже переданы в суд.

Напомним, мы сообщали, что в одном из ТРЦ Киева взорвалась граната. Также мы писали, что в Хмельницкой области в доме произошел взрыв.