Одесса

Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
В Одесской области в школе взорвалась граната — детали инцидента

В Одесской области в школе взорвалась граната — детали инцидента

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 14:02
обновлено: 13:48
Школьница взорвала учебную гранату в Одесской области - детали происшествия
Граната на столе. Фото иллюстративное: iStock

В одной из школ Подольского района взорвалась учебная граната, которую в заведение принесла девятилетняя ученица. К счастью, во время взрыва, никто серьезно не пострадал. Правоохранители расследуют инцидент.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Взрыв в школе

Инцидент произошел в Окнянском опорном учебном заведении Подольского района. Как установили полицейские, третьеклассница принесла в школу учебную гранату, чтобы показать ее друзьям. Во время игры в коридоре один из ребят случайно выдернул предохранительное кольцо, и граната взорвалась. Взрыв был незначительный, поскольку предмет не имел боевой части. Девятилетний мальчик, который был рядом, получил лишь царапины — в медицинской помощи он не нуждался.

На Одещині в школі вибухнула граната
Фото гранаты, которая взорвалась в школе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Правоохранители выяснили, что гранату девочке дал родственник, а родители не проверили, что ребенок взял с собой в школу. За недосмотр матери полицейские составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — невыполнение родительских обязанностей. Женщине грозит предупреждение или штраф до 1700 гривен. Материалы дела уже переданы в суд.

Напомним, мы сообщали, что в одном из ТРЦ Киева взорвалась граната. Также мы писали, что в Хмельницкой области в доме произошел взрыв.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
