У Подільському районі на Одещині затримали продавця гранат

Правоохоронець бере відбитки пальців у затриманого. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині 37-річний житель Любашівки двічі продав бойові гранати. Поліцейські задокументували всі епізоди та вилучили небезпечні предмети. Під час обшуку в будинку чоловіка знайшли ймовірні наркотики та саморобний вибуховий пристрій. Тепер йому загрожує покарання.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі оборудки

У Подільському районі правоохоронці затримали 37-річного жителя Любашівки, якого підозрюють у продажі бойових гранат. Поліція отримала оперативну інформацію про незаконну діяльність чоловіка і провела контрольні закупки. Він двічі продав загалом чотири гранати, після чого його затримали просто під час передачі грошей.

За попередніми висновками вибухотехніків, вилучені предмети — це ручні осколкові гранати, придатні до використання. Гроші та боєприпаси вилучили як речові докази. Під час санкціонованого обшуку в домі затриманого знайшли листя, попередньо конопель, що сушилися, та саморобний пристрій для вживання наркотиків.

Як покарають

Чоловіку оголосили підозру за незаконне придбання, зберігання та збут бойових припасів. Суд відправив його під варту з можливістю внесення застави у 155 тис. грн. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Походження гранат та коло причетних осіб встановлюють. Матеріали скерували на додаткові експертизи, після яких слідство ухвалить рішення щодо наркотичних речовин.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині у школі вибухнула граната. Також ми писали, що на Львівщині водій підірвав гранату біля поліцейських.