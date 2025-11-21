Видео
Україна
Видео

На Одесчине продавали гранаты — полиция задержала дельца

На Одесчине продавали гранаты — полиция задержала дельца

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 11:35
обновлено: 11:35
В Подольском районе Одесской области задержали продавца гранат
Правоохранитель берет отпечатки пальцев у задержанного. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области 37-летний житель Любашевки дважды продал боевые гранаты. Полицейские задокументировали все эпизоды и изъяли опасные предметы. Во время обыска в доме мужчины нашли вероятные наркотики и самодельное взрывное устройство. Теперь ему грозит наказание.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали сделки

Детали сделки

В Подольском районе правоохранители задержали 37-летнего жителя Любашевки, которого подозревают в продаже боевых гранат. Полиция получила оперативную информацию о незаконной деятельности мужчины и провела контрольные закупки. Он дважды продал всего четыре гранаты, после чего его задержали прямо во время передачи денег.

По предварительным выводам взрывотехников, изъятые предметы — это ручные осколочные гранаты, пригодные к использованию. Деньги и боеприпасы изъяли в качестве вещественных доказательств. Во время санкционированного обыска в доме задержанного нашли листья, предварительно конопли, которые сушились, и самодельное устройство для употребления наркотиков.

Как накажут

Мужчине объявили подозрение за незаконное приобретение, хранение и сбыт боевых припасов. Суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 155 тыс. грн. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Происхождение гранат и круг причастных лиц устанавливают. Материалы направили на дополнительные экспертизы, после которых следствие примет решение относительно наркотических веществ.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области в школе взорвалась граната. Также мы писали, что на Львовщине водитель взорвал гранату возле полицейских.

Одесса Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
