Вибух у ТЦК Одеси: загиблий та поранений військовослужбовець

Робота криміналістів. Фото ілюстративне: МВС України

Сьогодні в Пересипському районному центрі комплектування та соціальної підтримки Одеси стався вибух. Загинув громадянин, ще один військовослужбовець отримав поранення й був госпіталізований. На місці працюють поліція, СБУ та рятувальники, які з’ясовують обставини події. Причину вибуху та походження небезпечного предмета встановлюють слідчі.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Деталі інциденту

В Одесі, у територіальному центрі Пересипського району, під час спілкування військовослужбовців з громадянином стався вибух невідомого предмета, який знаходився в його особистих речах. Внаслідок детонації чоловік загинув на місці. Пораненому військовослужбовцю оперативно надали домедичну допомогу та госпіталізували. Стан його здоров’я наразі уточнюється.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Нацполіції, СБУ та ДСНС. Правоохоронці перевіряють усі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета. Керівництво Одеського ТЦК забезпечує повне сприяння слідству.

"Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП надає повне сприяння правоохоронним органам у проведенні слідчих дій. Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації та дочекатися офіційних висновків компетентних органів", — йдеться у повідомлені.

