Теракт не подтвердился, - одесская журналистка о взрыве в Пересыпском ТЦК

Недавний взрыв на территории Пересыпского ТЦК в Одессе вызвал волну противоречивых слухов и поспешных заявлений. Но, по словам одесской журналистки-расследователя Юлии Химерик, версия о теракте или российском следе не подтверждается.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Взрыв в Одессе не был терактом..."

Как пишет автор сообщения, инцидент стал следствием действий самого мужчины, которого доставили для уточнения личности. Юлия Химерик отмечает, что то, что произошло, не имеет признаков заказного подрыва или российской операции. Именно некорректная формулировка первичного сообщения ТЦК, по ее мнению, вызвала волну фейков в соцсетях.

"В Одессе вчера не было никакого теракта по заказу РФ. Не было "неизвестного взрывного предмета", как написали в своем посте ТЦК", — написала Химерик.

По данным Юлии, на данный момент СБУ не нашла российского следа в инциденте с подрывом гранаты на территории Пересыпского ТЦК. По ее словам, погибший мужчина не намеревался заходить в ТЦК со взрывчаткой. Он нес в рюкзаке набор предметов, которые скорее указывали на подготовку к имущественному преступлению, а не к атаке на учреждение.

"Мужчина шел с арсеналом, вероятно, подготовленным для разбоя. Он сам из окружения одного бандита", — пишет журналистка.

Как произошел взрыв в ТЦК: детали

Как рассказала журналистка, мужчину сначала остановили на улице — он попытался убежать и вызвал подозрение. Его доставили на территорию ТЦК для уточнения данных. Именно там, во время осмотра вещей, он достал гранату и привел ее в действие.

"На территории ТЦК, когда начали осматривать рюкзак, он достал гранату и привел ее в действие. Цели идти с этим в ТЦК он не имел, СВП и других средств дистанционного инициирования у него при себе не было. Однако вещи, которые нашли в его рюкзаке, намекают, что готовился он к имущественному преступлению", — уточнила Юлия Химерик.

Вещи, которые были у мужчины при себе. Фото: facebook.com/julia.khimeryk

Отметим, что мужчина погиб мгновенно. Один из сотрудников ТЦК получил ранения, ему оперативно оказали помощь и госпитализировали.

"Не распространяйте, пожалуйста, непроверенную информацию, подыгрывая фейкам рф. К сожалению, ТЦК некорректно сформулировала свое сообщение, и поэтому многие подумали о СВП и очередном теракте, основная цель которых психологически дестабилизировать население. Новость об "очередном теракте по заказу РФ" — как раз им на руку", — добавила Юлия Химерик в своем сообщении.

Напомним, в Одессе апелляционный суд пересмотрел приговор мужчине, который распространял данные о местах и датах работы мобильных групп ТЦК. Также мы писали, что в Харькове мужчина передавал россиянам информацию о перемещении Сил обороны и координаты украинских подразделений.