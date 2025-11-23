Теракт не підтвердився, — одеська журналістка про вибух у Пересипському ТЦК

Поліцейські на місці події. Фото ілюстративне: Нацполіція

Недавній вибух на території Пересипського ТЦК в Одесі спричинив хвилю суперечливих чуток та поспішних заяв. Але, за словами одеської журналістки-розслідувачки Юлії Химерик, версія про теракт чи російський слід не підтверджується.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення Юлії Химерик. Фото: скриншот з Facebook

"Вибух в Одесі не був терактом..."

Як пише авторка допису, інцидент став наслідком дій самого чоловіка, якого доставили для уточнення особи. Юлія Химерик наголошує, що те, що сталося, не має ознак замовного підриву чи російської операції. Саме некоректне формулювання первинного повідомлення ТЦК, на її думку, спричинило хвилю фейків у соцмережах.

"В Одесі вчора не було ніякого теракту на замовлення РФ. Не було "невідомого вибухового предмету", як написали в своєму пості ТЦК", — написала Химерик.

За даними Юлії, наразі СБУ не знайшла російського сліду в інциденті з підривом гранати на території Пересипського ТЦК. З її слів, загиблий чоловік не мав наміру заходити до ТЦК із вибухівкою. Він ніс у рюкзаку набір предметів, що радше вказували на підготовку до майнового злочину, а не до атаки на установу.

"Чоловік йшов з арсеналом, ймовірно, підготовленим для розбою. Він сам з оточення одного бандита", — пише журналістка.

Як стався вибух у ТЦК: деталі

Як розповіла журналістка, чоловіка спершу зупинили на вулиці — він спробував утекти й викликав підозру. Його доставили на територію ТЦК для уточнення даних. Саме там, під час огляду речей, він дістав гранату та привів її в дію.

"На території ТЦК, коли почали оглядати рюкзак, він дістав гранату і привів її в дію. Мети йти з цим в ТЦК він не мав, СВП та інших засобів дистанційного ініціювання у нього при собі не було. Проте речі, які знайшли в його рюкзаку, натякають, що готувався він до майнового злочину", — уточнила Юлія Химерик.

Речі, які були у чоловіка при собі. Фото: facebook.com/julia.khimeryk

Зазначимо, що чоловік загинув миттєво. Один зі співробітників ТЦК отримав поранення, йому оперативно надали допомогу та госпіталізували.

"Не поширюйте, будь ласка, неперевірену інформацію, підіграючи фейкам рф. На жаль, ТЦК некоректно сформулювала своє повідомлення і тому багато хто подумав про СВП та черговий теракт, основна мета яких психологічно дестабілізувати населення. Новина про "черговий теракт на замовлення РФ" — як раз їм на руку", — додала Юлія Химерик у своєму дописі.

Нагадаємо, в Одесі апеляційний суд переглянув вирок чоловікові, який поширював дані про місця та дати роботи мобільних груп ТЦК. Також ми писали, що у Харкові чоловік передавав росіянам інформацію про переміщення Сил оборони та координати українських підрозділів.