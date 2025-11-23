Одеситу скасували умовний термін за дані про ТЦК і дали реальний

Руки в кайданках. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі апеляційний суд переглянув вирок чоловікові, який поширював дані про місця та дати роботи мобільних груп ТЦК. Суд першої інстанції дав йому умовний термін, однак прокурори оскаржили рішення. Тепер обвинувачений відбуватиме покарання у в'язниці.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Чоловік отримав вирок, але його переглянули

Йдеться про уродженця Молдови, але громадянина України. Він публікував у Telegram-групі фотографії та повідомлення з конкретними адресами, де працювали мобільні групи територіальних центрів комплектування. У цих матеріалах були вказані не лише назви вулиць і дати, а й орієнтири, зокрема місце розташування блокпоста, що входить до оборонного рубежу Одеси.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним за статтею перешкоджання законній діяльності ЗСУ. За законом, за такий злочин передбачено до п’яти років позбавлення волі. Проте улітку цього року суд вирішив дати йому шанс та призначив умовний термін — два роки випробування.

Прокурори ж вважали таке рішення занадто м’яким. Вони наголосили, що розповсюдження інформації про діяльність ТЦК та місця служби підрозділів ЗСУ створювало ризики зриву мобілізації та загрозу військовим, які несуть службу на блокпостах.

Чому апеляція призначила реальний строк

Колегія суддів апеляційного суду погодилась із доводами прокурорів. Судді зазначили, що злочин належить до категорії тяжких, а саме посягає на основи національної безпеки. Також суд врахував, що поширення даних у великій відкритій групі фактично давало можливість будь-кому відстежити маршрути військових, визначити місця мобілізаційних заходів та розташування оборонних елементів міста.

У підсумку апеляційний суд скасував рішення про "умовку" й ухвалив новий вирок: чоловік має провести п’ять років у місцях позбавлення волі. Суд також зарахував йому кілька днів попереднього ув’язнення у липні 2024 року.

Нагадаємо, у Харкові чоловік передавав росіянам інформацію про переміщення Сил оборони та координати українських підрозділів. Також ми писали, що на Закарпатті уродженка РФ продавала заборонені речовини біля школи.