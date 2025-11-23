Одесситу отменили условный срок за данные о ТЦК и дали реальный

Руки в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе апелляционный суд пересмотрел приговор мужчине, который распространял данные о местах и датах работы мобильных групп ТЦК. Суд первой инстанции дал ему условный срок, однако прокуроры обжаловали решение. Теперь обвиняемый будет отбывать наказание в тюрьме.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Мужчина получил приговор, но его пересмотрели

Речь идет об уроженце Молдовы, но гражданине Украины. Он публиковал в Telegram-группе фотографии и сообщения с конкретными адресами, где работали мобильные группы территориальных центров комплектования. В этих материалах были указаны не только названия улиц и даты, но и ориентиры, в частности местоположение блокпоста, входящего в оборонительный рубеж Одессы.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным по статье препятствование законной деятельности ВСУ. По закону, за такое преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Однако летом этого года суд решил дать ему шанс и назначил условный срок — два года испытания.

Прокуроры же считали такое решение слишком мягким. Они отметили, что распространение информации о деятельности ТЦК и местах службы подразделений ВСУ создавало риски срыва мобилизации и угрозу военным, которые несут службу на блокпостах.

Почему апелляция назначила реальный срок

Коллегия судей апелляционного суда согласилась с доводами прокуроров. Судьи отметили, что преступление относится к категории тяжких, а именно посягает на основы национальной безопасности. Также суд учел, что распространение данных в большой открытой группе фактически давало возможность любому отследить маршруты военных, определить места мобилизационных мероприятий и расположение оборонительных элементов города.

В итоге апелляционный суд отменил решение об "условке" и вынес новый приговор: мужчина должен провести пять лет в местах лишения свободы. Суд также засчитал ему несколько дней предварительного заключения в июле 2024 года.

Напомним, в Харькове мужчина передавал россиянам информацию о перемещении Сил обороны и координаты украинских подразделений. Также мы писали, что на Закарпатье уроженка РФ продавала запрещенные вещества возле школы.