Конфлікт під час оповіщення в Одесі: що сталося насправді

Сутичка між цивільними та військовими ТЦК. Фото ілюстративне: кадр з відео

В Одесі виник конфлікт між спільною групою оповіщення та перехожими, які втрутилися у затримання чоловіка без документів. Подія сталася під час планових заходів ТЦК та поліції.

Ситуацію прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

Реклама

Читайте також:

Коментар Одеського ТЦК та СП. Фото: скриншот з Facebook

Конфлікт в Одесі з ТЦК: що кажуть у відомстві

За даними Одеського обласного ТЦК та СП, під час перевірки документів один із чоловіків не зміг надати жодного посвідчення. Натомість він назвав свої дані усно — але вони не знайшли підтвердження в державному реєстрі "Оберіг".

Правоохоронці ухвалили рішення затримати чоловіка для встановлення особи та доставлення до ТЦК. Однак за їхньою інформацією, затримуваний почав поводитися агресивно, лаявся та чинив опір.

Втручання перехожих змінило перебіг подій

У ТЦК пояснили, що ситуацію загострила група людей, які підійшли до місця інциденту та почали перешкоджати роботі групи оповіщення. Перехожі начебто не знали, що чоловік не мав документів і повідомив неправдиві дані. У результаті фізичного опору сторонніх осіб чоловік зміг утекти.

Ситуацію розслідуватимуть правоохоронці

За інформацією відомства, усі дії — і посадовців, і чоловіка, і людей, які втручалися — зняті на бодікамери військовослужбовців. Ці матеріали ТЦК передасть до правоохоронних органів для перевірки, встановлення особи втікача та оцінки дій усіх учасників інциденту.

Нагадаємо, в Пересипському районному центрі комплектування та соціальної підтримки Одеси стався вибух. Пізніше з'ясувалось, що чоловік, який був доставлений в ТЦК підірвав гранату і загинув.