Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі засудили пенсіонерку за публікацію місць ТЦК — вирок

В Одесі засудили пенсіонерку за публікацію місць ТЦК — вирок

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 14:55
Одеситку покарали за публікацію локацій мобільних груп ТЦК
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: pexels

Пересипський суд Одеси оголосив вирок пенсіонерці, яка поширювала в чатах інформацію про місця роботи мобільних груп ТЦК. Суд визнав, що її дії перешкоджали мобілізаційним заходам у воєнний час, а сама жінка повністю визнала провину.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Пенсіонерка з Одеси передавала дані про роботу ТЦК у чатах

За даними слідства, одеситка була активною учасницею великого міського Telеgram-чату, де збирали інформацію про пересування мобільних груп ТЦК і поліції. У групі було понад дві тисячі учасників, тож кожне її повідомлення одразу отримувала велика кількість людей.

Жінка писала про конкретні адреси, де бачила патрулі: зупинки, вулиці, блокпости та місця перевірок документів. Жодна з цих локацій не була офіційно оприлюднена державними органами. Слідство встановило, що така інформація допомагала ухилятися від мобілізації та фактично шкодила обороноздатності держави.

Що заявила жінка в суді

У залі суду обвинувачена пояснила, що робила дописи з власного телефона і шкодує про це. Суд врахував, що жінка раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, має інвалідність і добровільно перерахувала 30 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

Який вирок пенсіонерці

Жінці призначили п’ять років ув’язнення, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком три роки. У цей період вона має залишатися під наглядом пробації, повідомляти про зміну місця проживання і не виїжджати за кордон без дозволу.

Нагадаємо, на Одещині чоловік відмовився отримати бойову повістку через те, що, доглядає за хворими дідусем і бабусею. Також ми писали, що в Одесі виник конфлікт між ТЦК та перехожими, які втрутилися у затримання чоловіка без документів. 

Одеса пенсіонери Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації