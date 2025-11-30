Одеситку покарали за публікацію локацій мобільних груп ТЦК

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: pexels

Пересипський суд Одеси оголосив вирок пенсіонерці, яка поширювала в чатах інформацію про місця роботи мобільних груп ТЦК. Суд визнав, що її дії перешкоджали мобілізаційним заходам у воєнний час, а сама жінка повністю визнала провину.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

За даними слідства, одеситка була активною учасницею великого міського Telеgram-чату, де збирали інформацію про пересування мобільних груп ТЦК і поліції. У групі було понад дві тисячі учасників, тож кожне її повідомлення одразу отримувала велика кількість людей.

Жінка писала про конкретні адреси, де бачила патрулі: зупинки, вулиці, блокпости та місця перевірок документів. Жодна з цих локацій не була офіційно оприлюднена державними органами. Слідство встановило, що така інформація допомагала ухилятися від мобілізації та фактично шкодила обороноздатності держави.

Що заявила жінка в суді

У залі суду обвинувачена пояснила, що робила дописи з власного телефона і шкодує про це. Суд врахував, що жінка раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, має інвалідність і добровільно перерахувала 30 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

Який вирок пенсіонерці

Жінці призначили п’ять років ув’язнення, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком три роки. У цей період вона має залишатися під наглядом пробації, повідомляти про зміну місця проживання і не виїжджати за кордон без дозволу.

