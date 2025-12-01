Вирок військовому з Одеси за тяжке поранення друга

Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

В Одесі військовослужбовця засудили за тяжке поранення знайомого під час п’яної сварки в гаражі. Попри серйозність травм, потерпілий просив суд не карати друга суворо.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий побив знайомого в гаражі

З матеріалів суду відомо, що молодший сержант однієї з одеських військових частин того вечора повернувся з моря разом із другом. Двоє чоловіків зайшли до гаража, щоб посмажити м’ясо та продовжити відпочинок. Обоє були напідпитку. Між ними раптово спалахнула суперечка.

У розпал конфлікту військовий вихопив ніж і завдав удару в лівий бік знайомого. Поранення виявилося тяжким: ушкодження грудної клітки, живота та травма селезінки. Потерпілого терміново госпіталізували до обласної лікарні.

Військовий намагався надати допомогу

У суді військовий не заперечував жодної деталі. Він розповів, що відразу усвідомив, що сталося, спробував надати другу допомогу й особисто повіз його до лікарні, коли швидка не приїхала. Чоловік заявив, що щиро розкаюється.

Потерпілий, який вижив і одужав, теж звернувся до суду. Він повідомив, що не має ні матеріальних, ні моральних претензій до обвинуваченого й попросив не карати його надто суворо.

Яке покарання за побиття

Суд кваліфікував дії як умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя. Військовий отримав 5 років позбавлення волі, але його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік і 6 місяців. Якщо протягом цього часу він не вчинить нового злочину, термін вважатиметься погашеним.

Нагадаємо, на Одещині чоловік відмовився отримати бойову повістку, пояснюючи це тим, що доглядає за хворими дідусем і бабусею. Також ми писали, що в Одесі цивільні побилися з представниками ТЦК.