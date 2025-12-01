Вирок військовому з Одеси за тяжке поранення друга

Після застілля порізав знайомого — вирок військовому з Одеси
В Одесі військовослужбовця засудили за тяжке поранення знайомого під час п’яної сварки в гаражі. Попри серйозність травм, потерпілий просив суд не карати друга суворо.
З матеріалів суду відомо
Військовий побив знайомого в гаражі
З матеріалів суду відомо, що молодший сержант однієї з одеських військових частин того вечора повернувся з моря разом із другом. Двоє чоловіків зайшли до гаража, щоб посмажити м’ясо та продовжити відпочинок. Обоє були напідпитку. Між ними раптово спалахнула суперечка.
У розпал конфлікту військовий вихопив ніж і завдав удару в лівий бік знайомого. Поранення виявилося тяжким: ушкодження грудної клітки, живота та травма селезінки. Потерпілого терміново госпіталізували до обласної лікарні.
Військовий намагався надати допомогу
У суді військовий не заперечував жодної деталі. Він розповів, що відразу усвідомив, що сталося, спробував надати другу допомогу й особисто повіз його до лікарні, коли швидка не приїхала. Чоловік заявив, що щиро розкаюється.
Потерпілий, який вижив і одужав, теж звернувся до суду. Він повідомив, що не має ні матеріальних, ні моральних претензій до обвинуваченого й попросив не карати його надто суворо.
Яке покарання за побиття
Суд кваліфікував дії як умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя. Військовий отримав 5 років позбавлення волі, але його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік і 6 місяців. Якщо протягом цього часу він не вчинить нового злочину, термін вважатиметься погашеним.
