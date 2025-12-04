Видео
Главная Одесса На Одесчине военный проник в чужое жилье — как наказал суд

На Одесчине военный проник в чужое жилье — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 01:36
Приговор солдату за незаконное проникновение в жилище в Любашевке
Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Любашевке военнослужащий незаконно проник в чужое жилье. В связи с этим полиция возбудила уголовное дело. В суде обвиняемый признал свою вину и согласился на рассмотрение дела без своего участия. После тщательного изучения всех материалов был вынесен приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Инцидент произошел поздно вечером. Солдат, который служил в стрелковом подразделении, проходил мимо двора знакомого дома и решил проникнуть внутрь. Он зашел на территорию через незакрытые ворота, а затем сломал навесной замок на двери и попал в жилище. Владельца не было дома, но действия военнослужащего нарушили гарантированное законом право на неприкосновенность жилища.

Во время слушания мужчина признал вину и согласился на упрощенное рассмотрение. Потерпевший также дал согласие, поэтому дело рассматривали материалы без вызова сторон.

Как наказали

Суд установил, что обстоятельства доказаны, а действия обвиняемого подпадают под ч.1 ст.162 УК Украины — незаконное проникновение в жилище. При назначении наказания фемида учла, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к ответственности и уже имел действующий приговор за аналогичный проступок. Также учли искреннее раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств.

За новый эпизод ему определили 2 года ограничения свободы. Поскольку проступок он совершил до вынесения предыдущего приговора, наказание объединили по правилам совокупности правонарушений. В итоге мужчине назначили окончательный срок — 4 года и 1 месяц лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что на Одесчине наказали военного, который украл рюкзак из чужого авто. Также мы писали, что в Одесской области солдат устроил смертельное ДТП — что решил суд.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
