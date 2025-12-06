В Одессе наказали военного за легкие телесные повреждения пенсионеру

Военный избил пожилого прохожего — что решил одесский суд
В Одессе военнослужащий прямо посреди улицы ударил пожилого мужчину. За это его судили. Обвиняемый признал свою вину и согласился на упрощенное рассмотрение. Несмотря на это наказания избежать не удалось.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Детали дела
Происшествие произошло вечером возле дома №21 на улице Богдана Хмельницкого в Одессе. Военнослужащий, действуя умышленно, ударил потерпевшего открытой ладонью по лицу. У пожилого мужчины диагностировали легкое телесное повреждение — синяк в области левой скулы.
Во время дознания обвиняемый признал вину, не отрицал установленные факты. Кроме того, он подал заявление о рассмотрении обвинительного акта в упрощенном порядке.
Как наказали
Судья учел искреннее раскаяние и содействие следствию как смягчающие обстоятельства. Отягчающим обстоятельством стало то, что удар нанесен пожилому человеку. Учитывая характер правонарушения, отсутствие предыдущих судимостей и молодой возраст военнослужащего суд назначил наказание в пределах санкции статьи. Ему определили штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 гривен.
Меру пресечения не избирали, а вещественные доказательства решили оставить при материалах производства.
