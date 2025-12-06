В Одессе наказали военного за легкие телесные повреждения пенсионеру

Судья с молотком. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе военнослужащий прямо посреди улицы ударил пожилого мужчину. За это его судили. Обвиняемый признал свою вину и согласился на упрощенное рассмотрение. Несмотря на это наказания избежать не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Происшествие произошло вечером возле дома №21 на улице Богдана Хмельницкого в Одессе. Военнослужащий, действуя умышленно, ударил потерпевшего открытой ладонью по лицу. У пожилого мужчины диагностировали легкое телесное повреждение — синяк в области левой скулы.

Во время дознания обвиняемый признал вину, не отрицал установленные факты. Кроме того, он подал заявление о рассмотрении обвинительного акта в упрощенном порядке.

Как наказали

Судья учел искреннее раскаяние и содействие следствию как смягчающие обстоятельства. Отягчающим обстоятельством стало то, что удар нанесен пожилому человеку. Учитывая характер правонарушения, отсутствие предыдущих судимостей и молодой возраст военнослужащего суд назначил наказание в пределах санкции статьи. Ему определили штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 гривен.

Меру пресечения не избирали, а вещественные доказательства решили оставить при материалах производства.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который незаконно хранил дома оружие и взрывчатку. Еще один военный из области получил приговор за то, что проник в чужое жилье.