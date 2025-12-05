Приговор военному за незаконное оружие в Одесской области

Молоток судьи. Фото иллюстративное: freepik

В Беляевке Одесской области военнослужащий незаконно хранил оружие и взрывчатку. Полиция возбудила из-за этого дело. Мужчина полностью признал вину и заверил, что раскаялся. Несмотря на это приговора избежать не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Следствие установило, что военный нашел боевые гранаты, запалы, взрывчатку и другие опасные предметы в районе Новобахмутовки в Донецкой области. Часть из них он оставил дома по месту жительства в Одесской области. В феврале 2024 года он продал часть взрывчатки за 6500 гривен. Во время обыска в апреле правоохранители также изъяли автомат Калашникова, магазины и более 60 патронов.

На заседании обвиняемый заявил, что признает вину полностью и не оспаривает доказательств. Он сказал, что сделал выводы и хочет вернуться к службе, чтобы и дальше защищать страну.

Как наказали

Суд учел его искреннее раскаяние, отсутствие судимостей, участие в боевых действиях и ранения. Мужчине назначили пять лет лишения свободы, но освободили его от отбывания наказания с испытанием на три года.

В этот период он должен сообщать пробацию об изменении места жительства или работы и приходить на регистрацию. Часть изъятых взрывчатых веществ принято уничтожить, другие предметы могут передать силам обороны, если они пригодны для использования. Также военному придется заплатить более 15 тысяч гривен судебных расходов.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области военный проник в чужой дом. За это он получил наказание. Также мы писали, что в Одесской области судили военного, который украл рюкзак из чужого авто.