Вирок військовому за незаконну зброю в Одеській області

У Біляївці, що на Одещині, військовослужбовець незаконно зберігав зброю та вибухівку. Поліція порушила через це справу. Чоловік повністю визнав провину й запевнив, що розкаявся. Попри це вироку уникнути не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Слідство встановило, що військовий знайшов бойові гранати, запали, вибухівку та інші небезпечні предмети в районі Новобахмутівки на Донеччині. Частину з них він залишив удома за місцем проживання в Одеській області. У лютому 2024 року він продав частину вибухівки за 6500 гривень. Під час обшуку в квітні правоохоронці також вилучили автомат Калашникова, магазини та понад 60 набоїв.

На засіданні обвинувачений заявив, що визнає провину повністю й не оспорює доказів. Він сказав, що зробив висновки та хоче повернутися до служби, щоб і далі захищати країну.

Як покарали

Суд врахував його щире каяття, відсутність судимостей, участь у бойових діях і поранення. Чоловікові призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили його від відбування покарання з випробуванням на три роки.

У цей період він має повідомляти пробацію про зміну місця проживання чи роботи та приходити на реєстрацію. Частину вилучених вибухових речовин ухвалено знищити, інші предмети можуть передати силам оборони, якщо вони придатні для використання. Також військовому доведеться сплатити понад 15 тисяч гривень судових витрат.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині військовий проник у чужий будинок. За це він отримав покарання. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який вкрав рюкзак з чужого авто.