Одесса: врача осудили за схему фиктивной инвалидности для "брони"

В Одессе суд признал виновным невропатолога городского медцентра в схеме с фиктивным оформлением инвалидности, чтобы освободить мужчину призывного возраста от мобилизации. Медик в сговоре с другими участниками помогал супругам собрать поддельные медицинские документы.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

В Одессе врач придумывал диагнозы

Согласно материалам следствия, схема строилась на том, что близким родственникам мужчин призывного возраста за деньги "создавали" тяжелые болезни, чтобы через МСЭК оформить инвалидность, которая дает основания для освобождения от мобилизации.

В этом деле говорится о супругах из Одессы. Мужчина подлежал призыву, а его жене организовали фиктивный диагноз тяжелого поражения тазобедренных суставов. Для этого, по материалам производства, к схеме привлекли травматологов, других специалистов и посредников. Они оформляли справки и выписки задним числом, готовили рентгеновские снимки, выписки из стационара и другие документы, которые должны были создать впечатление длительной и серьезной болезни.

Роль невропатолога заключалась в том, что он получал уже собранный пакет бумаг, обрабатывал его и готовил направление на МСЭК. Кроме того, он инструктировал женщину, как вести себя на комиссии, какие жалобы озвучивать, какие названия больниц и врачей запомнить, чтобы не вызвать подозрений.

Какое наказание за фиктивную инвалидность

В суде врач полностью признал вину. Судьи квалифицировал его действия статьей — препятствование законной деятельности ВСУ. Невропатолог получил 5 лет лишения свободы, но его освободили от отбывания наказания с испытанием сроком на 3 года. В этот период он должен находиться под контролем органа пробации, не выезжать за границу без разрешения и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, в Кировоградской области судили мужчину, который умышленно уклонился от мобилизации, отказавшись от боевой повестки. Также Франковский районный суд Львова избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве военного территориального центра комплектования.