Военному из Одесской области объявили приговор за хранение психотропов

Беляевский районный суд Одесской области огласил приговор военному из Одессы, которого задержали с психотропным веществом. Во время заседания мужчина подтвердил, что имел его при себе и хранил для собственного пользования.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный нашел наркотики

Из материалов следствия известно, что мужчина нашел сверток с психотропным веществом PVP, которое запрещено в Украине. Он положил сверток в карман и оставил при себе для собственного употребления.

В новогоднюю ночь его остановили патрульные возле Ивановского путепровода. Во время общения мужчина сам сообщил, что имеет при себе запрещенное вещество, и добровольно передал сверток следственно-оперативной группе. Экспертиза подтвердила, что речь идет о 0,239 грамма наркотика.

Что решил суд

В суде военный не отрицал факт хранения вещества и согласился с обстоятельствами, изложенными в материалах дела. Суд отметил, что мужчина искренне раскаялся, не имеет тяжелых заболеваний и осознает последствия своих действий.

Вместе с тем он уже отбывает наказание по предыдущему приговору и имеет несколько судимостей, среди которых — незаконное хранение наркотиков, угон автомобиля и самовольное оставление воинской части. С учетом этих фактов суд решил назначить 5 лет и 1 месяц лишения свободы. Также суд взыскал с мужчины 2265,36 грн судебных расходов.

