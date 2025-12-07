Видео
Главная Одесса На Одесчине наказали солдата за хранение психотропов — приговор

На Одесчине наказали солдата за хранение психотропов — приговор

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 01:36
Военному из Одесской области объявили приговор за хранение психотропов
Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

Беляевский районный суд Одесской области огласил приговор военному из Одессы, которого задержали с психотропным веществом. Во время заседания мужчина подтвердил, что имел его при себе и хранил для собственного пользования.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Военный нашел наркотики

Из материалов следствия известно, что мужчина нашел сверток с психотропным веществом PVP, которое запрещено в Украине. Он положил сверток в карман и оставил при себе для собственного употребления.

В новогоднюю ночь его остановили патрульные возле Ивановского путепровода. Во время общения мужчина сам сообщил, что имеет при себе запрещенное вещество, и добровольно передал сверток следственно-оперативной группе. Экспертиза подтвердила, что речь идет о 0,239 грамма наркотика.

Что решил суд

В суде военный не отрицал факт хранения вещества и согласился с обстоятельствами, изложенными в материалах дела. Суд отметил, что мужчина искренне раскаялся, не имеет тяжелых заболеваний и осознает последствия своих действий.

Вместе с тем он уже отбывает наказание по предыдущему приговору и имеет несколько судимостей, среди которых — незаконное хранение наркотиков, угон автомобиля и самовольное оставление воинской части. С учетом этих фактов суд решил назначить 5 лет и 1 месяц лишения свободы. Также суд взыскал с мужчины 2265,36 грн судебных расходов.

Напомним, в Одессе военнослужащий прямо посреди улицы ударил пожилого мужчину. Также мы писали, что врач одесского медцентра выписывал фиктивные диагнозы для отсрочки военнообязанных.

Одесса наркотики Одесская область военные Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
