Військовому з Одещини оголосили вирок за зберігання психотропів

Біляївський районний суд Одеської області оголосив вирок військовому з Одеси, якого затримали з психотропною речовиною. Під час засідання чоловік підтвердив, що мав її при собі та зберігав для власного користування.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий знайшов наркотики

З матеріалів слідства відомо, що чоловік знайшов згорток із психотропною речовиною PVP, яка заборонена в Україні. Він поклав згорток до кишені та залишив при собі для власного вживання.

У новорічну ніч його зупинили патрульні біля Іванівського шляхопроводу. Під час спілкування чоловік сам повідомив, що має при собі заборонену речовину, і добровільно передав згорток слідчо-оперативній групі. Експертиза підтвердила, що йдеться про 0,239 грама наркотику.

Що вирішив суд

У суді військовий не заперечував факт зберігання речовини та погодився з обставинами, викладеними у матеріалах справи. Суд зазначив, що чоловік щиро розкаявся, не має тяжких захворювань і усвідомлює наслідки своїх дій.

Разом із тим він уже відбуває покарання за попереднім вироком та має кілька судимостей, серед яких — незаконне зберігання наркотиків, викрадення автомобіля та самовільне залишення військової частини. З урахуванням цих фактів суд вирішив призначити 5 років і 1 місяць позбавлення волі. Також суд стягнув із чоловіка 2265,36 грн судових витрат.

