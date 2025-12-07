Відео
Головна Одеса На Одещині покарали військового, який зберігав психотропи — вирок

На Одещині покарали військового, який зберігав психотропи — вирок

Дата публікації: 7 грудня 2025 01:36
Військовому з Одещини оголосили вирок за зберігання психотропів
Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

Біляївський районний суд Одеської області оголосив вирок військовому з Одеси, якого затримали з психотропною речовиною. Під час засідання чоловік підтвердив, що мав її при собі та зберігав для власного користування.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Військовий знайшов наркотики

З матеріалів слідства відомо, що чоловік знайшов згорток із психотропною речовиною PVP, яка заборонена в Україні. Він поклав згорток до кишені та залишив при собі для власного вживання.

У новорічну ніч його зупинили патрульні біля Іванівського шляхопроводу. Під час спілкування чоловік сам повідомив, що має при собі заборонену речовину, і добровільно передав згорток слідчо-оперативній групі. Експертиза підтвердила, що йдеться про 0,239 грама наркотику.

Що вирішив суд

У суді військовий не заперечував факт зберігання речовини та погодився з обставинами, викладеними у матеріалах справи. Суд зазначив, що чоловік щиро розкаявся, не має тяжких захворювань і усвідомлює наслідки своїх дій.

Разом із тим він уже відбуває покарання за попереднім вироком та має кілька судимостей, серед яких — незаконне зберігання наркотиків, викрадення автомобіля та самовільне залишення військової частини. З урахуванням цих фактів суд вирішив призначити 5 років і 1 місяць позбавлення волі. Також суд стягнув із чоловіка 2265,36 грн судових витрат.

Нагадаємо, в Одесі військовослужбовець просто посеред вулиці вдарив літнього чоловіка. Також ми писали, що лікар одеського медцентру виписував фіктивні діагнози для відстрочки військовозобов'язаних.

Одеса наркотики Одеська область військові Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
