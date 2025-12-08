Смертельное избиение женщины в Одесской области: подозреваемый сын

Мужчина, которого подозревают в убийстве родной матери. Фото: Нацполиция

В Одесской области произошла трагедия — после ночного конфликта 74-летняя женщина погибла от телесных повреждений. Полицейские установили, что их нанес ее сын. Мужчину уже задержали и сообщили о подозрении.

Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

В Одесской области сын убил мать

По данным правоохранителей, к медикам в Березовском районе среди ночи обратился 44-летний житель района, сообщив, что его мать якобы упала и травмировалась. Когда врачи приехали по вызову в частный дом, они обнаружили женщину без признаков жизни и сразу сообщили в полицию.

Во время первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что травмы были получены не случайно. По данным следствия, между матерью и сыном возникла внезапная ссора, во время которой мужчина несколько раз ударил женщину. Полученные повреждения стали смертельными.

Какое наказание за убийство

Подозреваемого задержали. После сбора доказательств ему объявили подозрение по статье умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По ходатайству следователей суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области 60-летняя женщина сожгла своего 37-летнего сына. Также мы писали, что в Одесской области военнослужащий избил свою дочь и получил штраф.