Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Семейная трагедия на Одесчине — сын до смерти забил мать

Семейная трагедия на Одесчине — сын до смерти забил мать

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 10:37
Смертельное избиение женщины в Одесской области: подозреваемый сын
Мужчина, которого подозревают в убийстве родной матери. Фото: Нацполиция

В Одесской области произошла трагедия — после ночного конфликта 74-летняя женщина погибла от телесных повреждений. Полицейские установили, что их нанес ее сын. Мужчину уже задержали и сообщили о подозрении.

Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

В Одесской области сын убил мать

По данным правоохранителей, к медикам в Березовском районе среди ночи обратился 44-летний житель района, сообщив, что его мать якобы упала и травмировалась. Когда врачи приехали по вызову в частный дом, они обнаружили женщину без признаков жизни и сразу сообщили в полицию.

Во время первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что травмы были получены не случайно. По данным следствия, между матерью и сыном возникла внезапная ссора, во время которой мужчина несколько раз ударил женщину. Полученные повреждения стали смертельными.

Какое наказание за убийство

Подозреваемого задержали. После сбора доказательств ему объявили подозрение по статье умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По ходатайству следователей суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области 60-летняя женщина сожгла своего 37-летнего сына. Также мы писали, что в Одесской области военнослужащий избил свою дочь и получил штраф.

Одесса убийство конфликт Одесская область Новости Одессы инцидент
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации