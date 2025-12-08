На Одещині підозрюваних у вбивстві далекобійника оголосили в розшук

Поліцейська оформлює протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині триває розшук двох чоловіків, яких слідство вважає причетними до вбивства далекобійника. Правоохоронці зібрали докази, що дозволили заочно повідомити їм про підозру, однак обидва переховуються.

Про це у понеділок, 8 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Поліція шукає підозрюваних у вбивстві далекобійника на Одещині. Фото: Нацполіція

Тіло далекобійника знайшли на узбіччі дороги

За їхньою інформацією, на початку листопада у селищі Авангард Одеського району перехожі виявили на узбіччі тіло 29-річного жителя Болградщини. На тілі чоловіка були травми, що вказували на насильницьку смерть. Того ж дня слідчі відкрили кримінальне провадження та почали встановлювати причини події.

Двох підозрюваних розшукують

У ході слідчо-розшукових заходів поліція з’ясувала, що до злочину можуть бути причетні 40-річний односелець загиблого та 37-річний одесит. Зібрані докази дали змогу заочно повідомити обом про підозру в умисному вбивстві, скоєному за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Чоловіки переховуються від слідства. Правоохоронці закликають усіх, хто має інформацію щодо можливого місцеперебування підозрюваних, телефонувати до чергової частини за номером +380 97 647 1940 або на спецлінію 102.

