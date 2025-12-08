Вибух газу в Кілії: двоє постраждалих, квартира зруйнована вщент

Медики евакуюють постраждалих. Фото: ДСНС

У місті на півдні Одещини стався вибух, який спричинив пожежу та часткове руйнування квартири. Рятувальники встигли витягти з помешкання двох постраждалих і передати їх медикам.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Рятувальники на місці вибуху. Фото: ДСНС

Вибух в Кілії

Подія трапилася вдень на вулиці Перемоги в місті Кілія Ізмаїльського району. У квартирі вибухнула газоповітряна суміш, після чого спалахнуло домашнє майно. Ударна хвиля зруйнувала міжкімнатні перегородки та пошкодила стіну, яка межує із сусіднім помешканням.

Пожежники прибули оперативно та зупинили поширення вогню. Займання вдалося локалізувати всередині квартири, що не дозволило полум’ю перейти на інші приміщення.

Рятувальники в помешканні, в якому вибухнув газ. Фото: ДСНС

Двоє людей постраждало

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у квартирі двох людей — жінку та чоловіка. Обох винесли на свіже повітря та передали медикам для подальшої допомоги. Їхній стан уточнюється.

До ліквідації наслідків вибуху залучили три одиниці техніки та сім рятувальників ДСНС.

За попередніми висновками, вибух міг статися через порушення правил користування газовим обладнанням.

За попередніми висновками, вибух міг статися через порушення правил користування газовим обладнанням.