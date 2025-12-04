Пожежа на Троїцькій: шість років без вироків

Будівля коледжу після пожежі. Фото: В'ячеслав Грубий/Facebook

Минуло 6 років від пожежі в одеському фаховому коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій, де загинули 16 людей. Розслідування все ще триває. Однак жодного вироку й досі немає. Обвинувачені перебувають на свободі, а постраждала будівля залишається аварійною.

Журналісти Новини.LIVE вирішили пригадати той страний день та зібрали останні дані про справу.

Як сталася трагедія

Пожежа у коледжі спалахнула 4 грудня 2019 року в одному з кабінетів на третьому поверсі. Вогонь швидко поширився через легкозаймисте облицювання коридорів. У будівлі не було системи оповіщення, а пожежний вихід виявився зачиненим, на вікнах були ґрати. Гасіння тривало понад добу. Загинули 16 людей: працівники, студенти та рятувальник.

Хто проходить у справах

Урядова комісія встановила, що пожежа виникла через займання побутового електрообладнання на третьому поверсі. У Приморському суді слухають справи чотирьох обвинувачених: директорки коледжу Любові Кочерги, завгоспа Тетяни Хомич, завідувачки денного відділення Ірини Таранової та колишнього заступника директора Андрія Хаєцького. Окремо в Малиновському суді розглядають обвинувачення проти тодішнього керівника ДСНС області Віктора Федорчака. Йому інкримінують службову недбалість у трьох резонансних пожежах. У жодній справі вироку досі немає, усі обвинувачені — під особистими зобов’язаннями.

Стан будівлі

Асвадурова Будинок Асвадурова, де сталася трагедія, і досі стоїть за парканом та перебуває в аварійному стані. Пам’ятка архітектури досі під арештом, тому міська рада не може спрямувати кошти на укріплення чи ремонт. Будівля залишається небезпечною та може обвалитися.

Розслідування продовжується

Питання з розслідуванням пожежі на Троїцькій піднімалось також під час сесії облради. Там наголосили, що за 6 років розслідуванням трагедії залишається невирішеним. За цей час ніхто не отримав покарання, тоді як в інших резонансних справах підозри та запобіжні заходи вручають швидше.

"Чи може бути так, що одна справа роками без рішення, а в іншій відповідальні вже визначені?" — зазначив Ахмеров із трибуни.

Ахмеров також додав, що ще раніше звертався до відповідальних органів з вимогою вирішити питання із передачею будівлі Асвадурова громаді, щоб місто могло почати її ремонт.

Представник прокуратури звернувся до депутатів із поясненням. Він підкреслив, що прокурори не ухвалюють вироків і не можуть відповідати за рішення судів.

"Прокурор не вершить правосуддя в нашій державі і не може відповідати за все, що відбувається", — сказав він.

Посадовець додав, що ця справа не входить до його напряму роботи, адже будівля належить Національній академії наук України. Він пообіцяв звернутися до керівника обласної прокуратури та запропонував повернутися до обговорення на наступній сесії.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ексдиректора департаменту освіти та науки розповіла про трагедію у таборі "Вікторія". Також ми писали, що в одеській багатоповерхівці сталася пожежа.