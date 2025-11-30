Відео
Головна Одеса Пожежа в одеській багатоповерхівці — дим затягнув увесь поверх

Пожежа в одеській багатоповерхівці — дим затягнув увесь поверх

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 09:48
Пожежа на Семена Палія в Одесі: деталі події
Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС

Напередодні у Пересипському районі Одеси загорілася квартира у багатоповерхівці. Рятувальники оперативно зупинили пожежу та не дали полум’ю поширитися на сусідів.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Пожежа в одеській багатоповерхівці
Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

Квартира зайнялася на сьомому поверсі

Подія сталася у 14-поверховому будинку на вулиці Семена Палія. Через густий дим рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогонь швидко охопив приміщення, однак його вдалося локалізувати до того, як він перекинувся на сусідні квартири.

Рятувальник у задимленому приміщенні
Рятувальники під час пожежі в будинку. Фото: ДСНС

Робота рятувальників

Завдяки злагодженим діям пожежників загоряння ліквідували у короткий термін. Постраждалих немає.
На місце направлено дослідно-випробувальну лабораторію ДСНС, яка встановить причину пожежі. У ліквідації брали участь 39 вогнеборців та 11 одиниць техніки.

Пожежна машина
Рятувальник скручує шланги. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки вибуху на Оболоні в Києві. Також ми писали, що у Гонконзі горів багатоповерховий житловий комплекс.

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси рятувальники вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
