Пожежа на Семена Палія в Одесі: деталі події

Пожежа в одеській багатоповерхівці — дим затягнув увесь поверх
Напередодні у Пересипському районі Одеси загорілася квартира у багатоповерхівці. Рятувальники оперативно зупинили пожежу та не дали полум’ю поширитися на сусідів.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Квартира зайнялася на сьомому поверсі
Подія сталася у 14-поверховому будинку на вулиці Семена Палія. Через густий дим рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Вогонь швидко охопив приміщення, однак його вдалося локалізувати до того, як він перекинувся на сусідні квартири.
Робота рятувальників
Завдяки злагодженим діям пожежників загоряння ліквідували у короткий термін. Постраждалих немає.
На місце направлено дослідно-випробувальну лабораторію ДСНС, яка встановить причину пожежі. У ліквідації брали участь 39 вогнеборців та 11 одиниць техніки.
