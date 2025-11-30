Пожар на Семена Палия в Одессе: детали происшествия

Пожар в одесской многоэтажке — дым затянул весь этаж
Накануне в Пересыпском районе Одессы загорелась квартира в многоэтажке. Спасатели оперативно остановили пожар и не дали пламени распространиться на соседей.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Квартира загорелась на седьмом этаже
Происшествие произошло в 14-этажном доме на улице Семена Палия. Из-за густого дыма спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Огонь быстро охватил помещение, однако его удалось локализовать до того, как он перекинулся на соседние квартиры.
Работа спасателей
Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание ликвидировали в короткий срок. Пострадавших нет. На место направлено опытно-испытательную лабораторию ГСЧС, которая установит причину пожара. В ликвидации участвовали 39 пожарных и 11 единиц техники.
