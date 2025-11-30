Видео
Главная Одесса Пожар в одесской многоэтажке — дым затянул весь этаж

Пожар в одесской многоэтажке — дым затянул весь этаж

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 09:48
Пожар на Семена Палия в Одессе: детали происшествия
Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС

Накануне в Пересыпском районе Одессы загорелась квартира в многоэтажке. Спасатели оперативно остановили пожар и не дали пламени распространиться на соседей.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:
Пожежа в одеській багатоповерхівці
Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС

Квартира загорелась на седьмом этаже

Происшествие произошло в 14-этажном доме на улице Семена Палия. Из-за густого дыма спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Огонь быстро охватил помещение, однако его удалось локализовать до того, как он перекинулся на соседние квартиры.

Рятувальник у задимленому приміщенні
Спасатели во время пожара в доме. Фото: ГСЧС

Работа спасателей

Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание ликвидировали в короткий срок. Пострадавших нет. На место направлено опытно-испытательную лабораторию ГСЧС, которая установит причину пожара. В ликвидации участвовали 39 пожарных и 11 единиц техники.

Пожежна машина
Спасатель скручивает шланги. Фото: ГСЧС

Напомним, в ГСЧС показали последствия взрыва на Оболони в Киеве. Также мы писали, что в Гонконге горел многоэтажный жилой комплекс.

Одесса пожар Одесская область Новости Одессы спасатели огонь
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
