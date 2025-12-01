Пожежа в одеському таборі Вікторія 2017 — що про трагедію каже Буйневич

Знищений в пожежі табір. Фото: Дзеркало тижня

У вересні 2017 року в одеському таборі "Вікторія" сталася пожежа, яка забрала життя трьох дітей та стала однією з найболючіших трагедій міста. Вогонь повністю знищив дерев’яний корпус, де ночували 42 вихованці. Розслідування триває вже багато років, а батьки й досі очікують на остаточні відповіді. Попри численні експертизи, чітку причину загоряння так і не встановлено.

Про трагедію в інтерв'ю "Spring Media" розповіла ексдиректорка освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Реклама

Читайте також:

Позиція Олени Буйневич

Колишня директорка департаменту освіти міської ради Олена Буйневич називає ті події "трагедією, яка назавжди залишила слід". Вона наголошує, що департамент не здійснював будівництва корпусів і не вводив їх в експлуатацію.

"Освітяни не були учасниками будівництва, і ми не приймаємо такі об’єкти, не ставимо підписи. Ми отримали висновки від профільних структур, де було написано, що все виконано згідно з нормами", — пояснює вона.

Після трагедії Буйневич самостійно взялася вивчати документи, державні будівельні норми та всі матеріали, які могли допомогти з’ясувати послідовність подій. До роботи залучала й громадськість, щоб забезпечити максимальну прозорість.

Вона підкреслює, що подала тоді заяву про звільнення. Однак не через юридичний тиск, а через власне відчуття відповідальності. Після перевірки обставин чиновниця повернулася на посаду.

"Це було внутрішнє рішення. Мені здавалося, що маю зробити крок назад, щоб ще ретельніше розібратися в усьому й не з’їхати з глузду від того болю", — каже вона.

Буйневич додає, що департамент освіти відповідав лише за виховний процес і матеріально-технічне забезпечення табору. За її словами, після трагедії було важливо не уникати діалогу зі слідством і громадськістю, а чесно аналізувати роботу підрозділу.

Вона переконана, що суспільство має дізнатися реальний ланцюг подій. Не лише заради покарання винних, а й заради запобігання подібним трагедіям у майбутньому.

"Для мене це трагедія на все життя", — підсумовує вона.

Що відомо про пожежу

Пожежа почалася пізно ввечері — раптово загорівся корпус №5, а полум’я поширювалося надто швидко. За кільканадцять хвилин будівля обвалилася. На момент загоряння всередині перебували діти, а дорослі, за даними слідства, були в іншому місці. Загинули троє дівчат, ще кілька дітей отримали травми. На місці працювали рятувальники, але інтенсивність вогню не дала можливості врятувати всіх.

У підсумку експерти називали кілька можливих причин — від технічних несправностей до недоліків у протипожежних системах, але жодну з них не підтвердили остаточно. Суди щодо відповідальних тривають і сьогодні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в багатоповерхівці в Одесі сталася сильна пожежа. Також ми писали, що в Одесі горіла двоповерхова лазня.