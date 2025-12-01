Пожежа в одеському таборі Вікторія 2017 — що про трагедію каже Буйневич

Трагедія у таборі Вікторія в Одесі — Буйневич про наслідки
У вересні 2017 року в одеському таборі "Вікторія" сталася пожежа, яка забрала життя трьох дітей та стала однією з найболючіших трагедій міста. Вогонь повністю знищив дерев’яний корпус, де ночували 42 вихованці. Розслідування триває вже багато років, а батьки й досі очікують на остаточні відповіді. Попри численні експертизи, чітку причину загоряння так і не встановлено.
Про трагедію в інтерв'ю "Spring Media" розповіла ексдиректорка освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.
Позиція Олени Буйневич
Колишня директорка департаменту освіти міської ради Олена Буйневич називає ті події "трагедією, яка назавжди залишила слід". Вона наголошує, що департамент не здійснював будівництва корпусів і не вводив їх в експлуатацію.
"Освітяни не були учасниками будівництва, і ми не приймаємо такі об’єкти, не ставимо підписи. Ми отримали висновки від профільних структур, де було написано, що все виконано згідно з нормами", — пояснює вона.
Після трагедії Буйневич самостійно взялася вивчати документи, державні будівельні норми та всі матеріали, які могли допомогти з’ясувати послідовність подій. До роботи залучала й громадськість, щоб забезпечити максимальну прозорість.
Вона підкреслює, що подала тоді заяву про звільнення. Однак не через юридичний тиск, а через власне відчуття відповідальності. Після перевірки обставин чиновниця повернулася на посаду.
"Це було внутрішнє рішення. Мені здавалося, що маю зробити крок назад, щоб ще ретельніше розібратися в усьому й не з’їхати з глузду від того болю", — каже вона.
Буйневич додає, що департамент освіти відповідав лише за виховний процес і матеріально-технічне забезпечення табору. За її словами, після трагедії було важливо не уникати діалогу зі слідством і громадськістю, а чесно аналізувати роботу підрозділу.
Вона переконана, що суспільство має дізнатися реальний ланцюг подій. Не лише заради покарання винних, а й заради запобігання подібним трагедіям у майбутньому.
"Для мене це трагедія на все життя", — підсумовує вона.
Що відомо про пожежу
Пожежа почалася пізно ввечері — раптово загорівся корпус №5, а полум’я поширювалося надто швидко. За кільканадцять хвилин будівля обвалилася. На момент загоряння всередині перебували діти, а дорослі, за даними слідства, були в іншому місці. Загинули троє дівчат, ще кілька дітей отримали травми. На місці працювали рятувальники, але інтенсивність вогню не дала можливості врятувати всіх.
У підсумку експерти називали кілька можливих причин — від технічних несправностей до недоліків у протипожежних системах, але жодну з них не підтвердили остаточно. Суди щодо відповідальних тривають і сьогодні.
