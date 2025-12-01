Пожар в одесском лагере Виктория 2017 - что о трагедии говорит Буйневич

Уничтоженный в пожаре лагерь. Фото: Зеркало недели

В сентябре 2017 года в одесском лагере "Виктория" произошел пожар, который унес жизни троих детей и стал одной из самых болезненных трагедий города. Огонь полностью уничтожил деревянный корпус, где ночевали 42 воспитанника. Расследование продолжается уже много лет, а родители до сих пор ожидают окончательных ответов. Несмотря на многочисленные экспертизы, четкая причина возгорания так и не установлена.

О трагедии в интервью "Spring Media" рассказала экс-директор образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Позиция Елены Буйневич

Бывший директор департамента образования городского совета Елена Буйневич называет те события "трагедией, которая навсегда оставила след". Она отмечает, что департамент не осуществлял строительства корпусов и не вводил их в эксплуатацию.

"Педагоги не были участниками строительства, и мы не принимаем такие объекты, не ставим подписи. Мы получили выводы от профильных структур, где было написано, что все выполнено согласно нормам", — объясняет она.

После трагедии Буйневич самостоятельно взялась изучать документы, государственные строительные нормы и все материалы, которые могли помочь выяснить последовательность событий. К работе привлекала и общественность, чтобы обеспечить максимальную прозрачность.

Она подчеркивает, что подала тогда заявление об увольнении. Однако не из-за юридического давления, а из-за собственного чувства ответственности. После проверки обстоятельств чиновница вернулась на должность.

"Это было внутреннее решение. Мне казалось, что должна сделать шаг назад, чтобы еще тщательнее разобраться во всем и не сойти с ума от той боли", — говорит она.

Буйневич добавляет, что департамент образования отвечал только за воспитательный процесс и материально-техническое обеспечение лагеря. По ее словам, после трагедии было важно не избегать диалога со следствием и общественностью, а честно анализировать работу подразделения.

Она убеждена, что общество должно узнать реальную цепь событий. Не только ради наказания виновных, но и ради предотвращения подобных трагедий в будущем.

"Для меня это трагедия на всю жизнь", — заключает она.

Что известно о пожаре

Пожар начался поздно вечером — внезапно загорелся корпус №5, а пламя распространялось слишком быстро. Через несколько минут здание обрушилось. На момент возгорания внутри находились дети, а взрослые, по данным следствия, были в другом месте. Погибли три девушки, еще несколько детей получили травмы. На месте работали спасатели, но интенсивность огня не дала возможности спасти всех.

В итоге эксперты называли несколько возможных причин — от технических неисправностей до недостатков в противопожарных системах, но ни одну из них не подтвердили окончательно. Суды в отношении ответственных продолжаются и сегодня.

