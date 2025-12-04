Видео
Трагедия на Троицкой — 6 лет неизвестности и судебных тяжеб

Трагедия на Троицкой — 6 лет неизвестности и судебных тяжеб

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 14:52
Пожар на Троицкой: шесть лет без приговоров
Здание колледжа после пожара. Фото: Вячеслав Грубый/Facebook

Прошло 6 лет с момента пожара в одесском профессиональном колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, где погибли 16 человек. Расследование все еще продолжается. Однако никакого приговора до сих пор нет. Обвиняемые находятся на свободе, а пострадавшее здание остается аварийным.

Журналисты Новини.LIVE решили вспомнить тот страшный день и собрали последние данные о деле.

Как произошла трагедия

Пожар в колледже вспыхнул 4 декабря 2019 года в одном из кабинетов на третьем этаже. Огонь быстро распространился из-за легковоспламеняющейся облицовки коридоров. В здании не было системы оповещения, а пожарный выход оказался закрытым, на окнах были решетки. Тушение продолжалось более суток. Погибли 16 человек: работники, студенты и спасатель.

Кто проходит по делам

Правительственная комиссия установила, что пожар возник из-за возгорания бытового электрооборудования на третьем этаже. В Приморском суде слушают дела четырех обвиняемых: директора колледжа Любови Кочерги, завхоза Татьяны Хомич, заведующей дневным отделением Ирины Тарановой и бывшего заместителя директора Андрея Хаецкого. Отдельно в Малиновском суде рассматривают обвинение против тогдашнего руководителя ГСЧС области Виктора Федорчака. Ему инкриминируют служебную халатность в трех резонансных пожарах. Ни по одному делу приговора до сих пор нет, все обвиняемые — под личными обязательствами.

Состояние здания

Асвадурова Дом Асвадурова, где произошла трагедия, до сих пор стоит за забором и находится в аварийном состоянии. Памятник архитектуры до сих пор под арестом, поэтому городской совет не может направить средства на укрепление или ремонт. Здание остается опасным и может обвалиться.

Расследование продолжается

Вопрос с расследованием пожара на Троицкой поднимался также во время сессии облсовета. Там отметили, что за 6 лет расследованием трагедии остается нерешенным. За это время никто не получил наказания, тогда как в других резонансных делах подозрения и меры пресечения вручают быстрее.

"Может ли быть так, что одно дело годами без решения, а в другом ответственные уже определены? " — отметил Ахмеров с трибуны.

Ахмеров также добавил, что еще раньше обращался к ответственным органам с требованием решить вопрос с передачей здания Асвадурова общине, чтобы город мог начать его ремонт.

Представитель прокуратуры обратился к депутатам с объяснением. Он подчеркнул, что прокуроры не выносят приговоры и не могут отвечать за решения судов.

"Прокурор не вершит правосудие в нашем государстве и не может отвечать за все, что происходит", — сказал он.

Чиновник добавил, что это дело не входит в его направление работы, ведь здание принадлежит Национальной академии наук Украины. Он пообещал обратиться к руководителю областной прокуратуры и предложил вернуться к обсуждению на следующей сессии.

Одесса трагедия пожар Одесская область расследование Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
