Взрыв на юге Одесчины — людей спасли из горящей квартиры

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 09:17
Взрыв газа в Килии: двое пострадавших, квартира разрушена до основания
Медики эвакуируют пострадавших. Фото: ГСЧС

В городе на юге Одесской области произошел взрыв, который вызвал пожар и частичное разрушение квартиры. Спасатели успели извлечь из квартиры двух пострадавших и передать их медикам.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Згоріла квартира
Спасатели на месте взрыва. Фото: ГСЧС

Взрыв в Килии

Происшествие случилось днем на улице Победы в городе Килия Измаильского района. В квартире взорвалась газовоздушная смесь, после чего вспыхнуло домашнее имущество. Ударная волна разрушила межкомнатные перегородки и повредила стену, которая граничит с соседним помещением.

Пожарные прибыли оперативно и остановили распространение огня. Возгорание удалось локализовать внутри квартиры, что не позволило пламени перейти на другие помещения.

Рятувальники гасять вогонь
Спасатели в доме, в котором взорвался газ. Фото: ГСЧС

Два человека пострадали

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили в квартире двух человек — женщину и мужчину. Обоих вынесли на свежий воздух и передали медикам для дальнейшей помощи. Их состояние уточняется.

К ликвидации последствий взрыва привлекли три единицы техники и семь спасателей ГСЧС.

По предварительным выводам, взрыв мог произойти из-за нарушения правил пользования газовым оборудованием.

Напомним, в Харькове возник пожар в результате вечерней атаки российских ударных беспилотников 4 декабря. Также мы писали, что в Пересыпском районе Одессы сгорела квартира в многоэтажке.

Одесса пожар взрыв Одесская область газ Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
