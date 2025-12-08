Видео
Главная Одесса На Одесчине разыскивают подозреваемых в убийстве дальнобойщика

На Одесчине разыскивают подозреваемых в убийстве дальнобойщика

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 13:52
В Одесской области подозреваемых в убийстве дальнобойщика объявили в розыск
Полицейская оформляет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области продолжается розыск двух мужчин, которых следствие считает причастными к убийству дальнобойщика. Правоохранители собрали доказательства, которые позволили заочно сообщить им о подозрении, однако оба скрываются.

Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:
Підозрювані у вбивстві далекобійника
Полиция ищет подозреваемых в убийстве дальнобойщика в Одесской области. Фото: Нацполиция

Тело дальнобойщика нашли на обочине дороги

По их информации, в начале ноября в поселке Авангард Одесского района прохожие обнаружили на обочине тело 29-летнего жителя Болградщины. На теле мужчины были травмы, указывающие на насильственную смерть. В тот же день следователи открыли уголовное производство и начали устанавливать причины происшествия.

Двух подозреваемых разыскивают

В ходе следственно-розыскных мероприятий полиция выяснила, что к преступлению могут быть причастны 40-летний односельчанин погибшего и 37-летний одессит. Собранные доказательства позволили заочно сообщить обоим о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Мужчины скрываются от следствия. Правоохранители призывают всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении подозреваемых, звонить в дежурную часть по номеру +380 97 647 1940 или по спецлинии 102.

Напомним, в Одесской области сын насмерть забил мать. Также мы писали, что в Килии произошел взрыв газа, спасатели вынесли двух человек.

Одесса убийство Одесская область Новости Одессы розыск
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
