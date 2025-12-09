Дети на продажу за границу: детали следствия в Одесской области

Задержание участников схемы. Фото: Одесская прокуратура

В Одесской области разоблачили группировку, которая продавала детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу под видом законного усыновления. Правоохранители установили по меньшей мере 25 пострадавших и пресекли попытку вывоза 12 детей.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В Одесской области разоблачили схему продажи детей

Известно, что участники группы оформляли фиктивную опеку, подделывали документы, организовывали поездки детей за границу и получали за это плату от иностранцев. По данным следствия, ядром группы были две женщины-переводчицы и основатель благотворительного фонда, который проживает за рубежом. Именно он прикрывал деятельность схемы "международной гуманитарной работой".

К незаконным операциям они привлекли 13 мужчин и 2 женщин, оформляя их опекунами детей. Это позволяло вывозить детей за границу даже несмотря на запрет международного усыновления во время военного положения.

Фигуранты выдавали себя за влиятельных чиновников и адвокатов, давили на должностных лиц служб по делам детей и сотрудников ТЦК и СП.

"Хостинги" как прикрытие для отбора детей

В Одесской областной прокуратуре сообщили, что схема работала через так называемые "хостинги" — короткие поездки детей за границу якобы для отдыха и оздоровления. На самом деле это время использовали для знакомства с иностранными семьями и подбора потенциальных усыновителей.

Правоохранители установили, что группировка пыталась незаконно переправить не менее 25 детей из шести областей: Донецкой, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Черкасской.

13 детей они уже успели доставить в иностранное государство. Попытка вывоза 12 детей была остановлена во время спецопераций.

Какое наказание за торговлю детьми

Трем ключевым участникам схемы объявлено о подозрении по следующим статьям:

ч. 3 ст. 149 УКУ — торговля людьми;

ч. 3 ст. 332 УКУ — незаконная переправка лиц через границу;

ч. 3 ст. 358 УКУ — подделка документов.

Санкция совокупности этих статей до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Двое подозреваемых задержаны. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с залогом более 2 млн грн.

Следствие проверяет причастность чиновников служб по делам детей, представителей органов местного самоуправления и интернатных учреждений в разных областях.

